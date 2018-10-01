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26 Июня 2017, 11:31 | Регион сегодня

Резидент ТОСЭР "Хабаровск" будет поставлять судостроительную изоляцию в страны АТР

Завод "ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток" - резидент ТОСЭР "Хабаровск" получил свидетельство, подтверждающее, что его судостроительная изоляция испытана по правилам Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO) и соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РС).

Документ позволяет предприятию поставлять на внутренний и внешний рынок современную продукцию, которая составит конкуренцию дорогостоящим импортным материалам, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе губернатора и Правительства Хабаровского края.

«Российские предприятия, занимающиеся строительством и ремонтом судов, привыкли работать с качественным, но дорогим импортным материалом. Большая часть судостроительной изоляции на российском рынке это импорт. Получив свидетельство, завод «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» подтвердил, что выпускает высококачественную продукцию, которая прошла все необходимые испытания, а производственная площадка соответствует действующим отраслевым нормам. Без этого документа поставки на рынок невозможны», - отметил генеральный директор завода «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» Петр Орешко.

Он подчеркнул, что для получения свидетельства заводу не потребовалось изменений технологического цикла, внедрения дополнительных станков и расширения мощностей. Продукцию хабаровского предприятия планируется поставлять в регионы Дальнего Востока, где сосредоточены серьезные мощности страны по судостроению. Также будет организован экспорт в Китай, Японию и Южную Корею.

В настоящий момент на предприятии готовы выпускать три вида продукции. Это теплоизоляционные плиты для корпусов кораблей, технические для изоляции технологического оборудования и огнезащиты инженерных систем и несущих металлических конструкций судов, а также маты для тепло- и звукоизоляции. Первым на предприятии запустят производство плит для корпусов и технической изоляции. Загрузка линий будет зависеть от текущего спроса и состояния рынка.

Напомним, что построенный в 2016 г. в ТОСЭР «Хабаровск» завод оснащен современным оборудованием для выпуска ста наименований базальтовой теплоизоляции с минимальными затратами на переход от одного вида продукции к другой. До 20% всего объема предприятие планирует экспортировать за рубеж.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Хабаровск  ТехноНиколь  тосэр 


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