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26 Июня 2017, 15:15 | Регион сегодня |

Чистая прибыль ОАО "Хабаровский аэропорт" за 2016 год составила 396 млн рублей

23 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Хабаровский аэропорт" – главного оператора по наземной деятельности международного аэропорта Хабаровск (Новый). Акционеры избрали состав Совета директоров и подвели итоги финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году.

На годовом общем собрании акционеры ОАО "Хабаровский аэропорт" утвердили годовой отчет за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества по итогам 2016 года. Чистая прибыль ОАО «Хабаровский аэропорт» за 2016 год составила 396 млн. 203 тыс. руб. Акционеры ОАО «Хабаровский аэропорт» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2016 год, прибыль по итогам года направить на реализацию инвестпроектов.

На собрании был избран следующий состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров – Президент ООО «УК КОМАКС» (управляющая организация ОАО «Хабаровский аэропорт») Константин Басюк; Первый Вице-президент ООО «УК КОМАКС» Ярослав Аширов; Председатель Правления ПАО Банк «Возрождение» Константин Басманов; Начальник  Управления регионального бизнеса Департамента региональной сети ПАО «Банк ВТБ» – вице-президент банка Евгений Орлов; Глава Представительства ОАО «Хабаровский аэропорт» в г. Москве Сергей Полозков; Вице-президент по стратегии и развитию ООО «УК КОМАКС» Татьяна Семенова. 

Аудиторская фирма АО "БДО Юникон" утверждена аудитором ОАО «Хабаровский аэропорт» на 2017 год.

Досье "Дальневосточного капитала": ОАО «Хабаровский аэропорт» – главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) – крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий около 2 млн. пассажиров и 30 тыс. тонн грузов. Акционеры ОАО «Хабаровский аэропорт» – АО «Кварц-Инвест», Panadero Investments Ltd.  и Корпорация «Международный аэропорт Инчхон».

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Хабаровский аэропорт 


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