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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 26 Июля, 17:02 |
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В Хабаровске собственники и арендаторы помещений задолжали энергетикам 6,5 млн рублей
В «черном» списке – пиццерия, магазины, офисные помещения, детский развивающий центр, образовательное учреждение и другие организации (ООО «Темпо Пицца», «Олфи», «Самстрой», «Лотос», «МАС», «Старп», «Инвестрегионстрой», «Успех-ДВ», «Б и С», «Альтернатива», «Торговая компания "НИВ"», АО «Хабаровский краевой коллектор учебно-наглядных пособий, технических средств обучения и оборудования», негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка "Маленькая страна"», сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий обслуживающий снабженческий кооператив "Даурия" и др.). Большая часть задолженности приходится на Хабаровск. Здесь предприниматели не оплатили тепло и горячую воду почти на 3,6 млн рублей. Порядка 2,2 млн рублей составляет долг перед ХТСК владельцев и собственников нежилых помещений в МКД Биробиджана. Остальная задолженность приходится на Комсомольск-на-Амуре. Сумма невыплат некоторых предпринимателей достигает 1 миллиона рублей.
Многие неплательщики всячески избегают встреч с представителями ХТСК, отказываются возмещать долги по счетам и при этом продолжают пользоваться услугами теплоснабжения, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе филиала «ХТСК».
В настоящее время в адрес должников филиалом «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК» направлены уведомления о предстоящем ограничении им подачи энергоресурса до полного погашения задолженности. При этом, владельцы помещений и их сотрудники, отказывающие энергетикам в допуске в помещение для ограничения подачи горячей воды, будут привлечены к административной ответственности согласно статье 9.22 КоАП РФ (наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей).
Кроме того, юристами энергокомпании в соответствии с действующим законодательством подготовлены исковые заявления в суд. После получения решения суда предприниматели-должники обязаны будут оплатить не только сумму долга, но и юридические расходы, а также начисленные штрафы (ФЗ № 307).
Филиал «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК» напоминает, что не имеет возможности отпускать тепло и горячую воду в долг, так как значительная часть собираемых платежей направляется на ремонт, реконструкцию и строительство новых тепломагистралей и от своевременной оплаты за использованные ресурсы зависит качество теплоснабжения всех потребителей. Чтобы избежать отключения горячей воды, судебных разбирательств и штрафных санкций филиал ХТСК призывает потребителей в срочном порядке оплатить все долги или обратиться в энергокомпанию для заключения соглашения о реструктуризации.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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