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Национальная премия "Бизнес-Успех" покажет путь предпринимателя на Дальнем Востоке

7 сентября в здании Городского Дворца Культуры пройдет Национальная премия "Бизнес-Успех". Приглашаются все неравнодушные к теме предпринимательства. Обсуждение самых актуальных вопросов бизнеса между представителями региональной власти, общественных организаций, крупных федеральных банков, предпринимателями, экспертами из Москвы, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".

Региональный журнал "Дальневосточный капитал" (ИК "Золотой Рог") выступает информационным партнером Национальной премии «Бизнес-Успех». 

Форум «Бизнес-Успех» проводится в каждом федеральном округе по всей стране уже на протяжении 5 лет. В каждом регионе складывается своя экономическая ситуация за счет осуществления мер поддержки предпринимательства,  особенностей привлечения инвестиций на территорию и др.  Но есть и общие тенденции, которые характерны для всех регионов страны. На площадке форума пройдет обсуждение самых важных новостей бизнеса. Представители власти и контрольно-надзорных органов ответят на все возникшие вопросы предпринимателей.

Начнется мероприятие кейс-конференцией «Бизнес-Успех». Модератором выступит Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ». Именно здесь определят лучших предпринимателей Дальневосточного федерального округа. Все победители получают главный приз – статуэтку «Золотой домкрат» и подарки для развития бизнеса.

Параллельно состоится мастер-класс для муниципальных администраций«Внедрение лучших муниципальных практик привлечения инвестиций на территории. Атлас муниципальных практик». Проведет его Вячеслав Спирин, координатор проекта Управления по проектам улучшения инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

В это же время пройдет круглый стол «Социальное предпринимательство: малый бизнес в интересах общества и власти». Участники обсудят, может ли новый рынок для малого бизнеса стать реализацией социальных функций государства на частной основе. Среди участников - победительница прошлогоднего этапа премии «Бизнес-Успех» Наталья Филимонова (г. Биробиджан), Нина Поличка, директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления, член Общественной палаты России 4 созыва.

Продолжит мероприятие круглый стол «Малый бизнес в Госзаказе». Для участия приглашаются все, у кого остались вопросы по участию в госзаказе.Игорь Аверин, директор Дальневосточного филиала ООО «РТС-тендер», поможет получить максимум информации о процедуре участия в госзаказе и ответит на все вопросы.

Кульминацией мероприятия станет пленарная сессия «Территория бизнеса – территория бизнеса», модератором которой выступит Дмитрий Сазонов, председатель Комиссии Общественной палаты России по развитию малого и среднего бизнеса. На премии в Хабаровске будет апробирован новый формат мероприятия. Основная цель – продемонстрировать путь становления и развития бизнеса. Начнется сессия с установочных аналитических докладов отАлександра Калинина, президента «ОПОРЫ РОССИИ», Вячеслава Шпорта, губернатора Хабаровского края и Ольги Куриловой, руководителя представительства Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе. Они расскажут о возможностях малого бизнеса, раскроют разные аспекты предпринимательской деятельности.

Сценарий сессии демонстрирует путь предпринимателя. Сначала происходит выбор места для бизнеса. Для того, чтобы определиться с этим этапом, организаторы премии проводят конкурс для муниципальных образований. Отбор проводится среди муниципалитетов ДФО. Каждый из финалистов представляет свою программу по поддержке предпринимательства на местном уровне. Муниципалитет, показавший наиболее успешный опыт в поддержке малого бизнеса, будет признан победителем в день мероприятия. Именно он представит Дальневосточный федеральный округ на финальном мероприятии в Москве – 3 марта 2016 года.

Следующий этап для предпринимателя – преодоление препятствий для развития. В этой части мероприятия предлагается активно поучаствовать всем пришедшим на форум бизнесменам. Для этого зарегистрируйтесь на сайте http://bsaward.ru/regions/khabarovsk2/registration/ и задайте интересующий вас вопрос.  На форуме 7 сентября пройдет открытый диалог бизнеса и власти по снятию административных барьеров. Для того, чтобы участники получили самую полную и достоверную информацию, на мероприятие приглашены  представители всех уровней власти, контрольно-надзорных органов и организаций инфраструктуры. Ни один вопрос не останется без ответа. Приходите и получите информацию из первых рук!

Любой бизнес нуждается в финансировании. Предпринимателям зачастую не хватает информации о государственной поддержке инвестиционной деятельности. Форум «Бизнес-Успех» предоставляет возможность узнать, где найти финансовые ресурсы для бизнеса.

После того, как проект начинает успешно существовать, предприниматель задумывается о его масштабировании и выходе на новые рынки для малого бизнеса. Эксперты из Москвы расскажут, как получить поддержку экспорта, принять участие в госзакупках и реализовать социальную функцию предпринимательства.

Для участия в деловой программе форума приглашаются действующие предприниматели ДФО и все те, кто еще только задумывается об открытии своего дела. Это уникальный шанс получить самую актуальную информацию, задать острые вопросы и поучаствовать в дискуссиях. На одной площадке соберутся представители контрольно-надзорных органов, профильных органов исполнительной власти, общественных организаций, банков, предприниматели, главы муниципальных образований, эксперты и бизнес-тренеры. Участие – бесплатное.

Завершится мероприятие фуршетом, где объявят победителей окружного этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» по Дальневосточному федеральному округу.

С более подробной программой Национальной премии «Бизнес-Успех» и зарегистрироваться  на мероприятие (до 6 сентября) можно здесь -http://bsaward.ru/regions/khabarovsk2/registration/

Участие бесплатно. Регистрация обязательна!

Приглашаем всех предпринимателей ДФО.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к Алёне Нестеренко, специалисту отдела по рекламе и PR премии «Бизнес-Успех»: Москва: тел.: 8-495-783-58-14/1265, nesterenko@bsaward.ru    

Теги: Бизнес-Успех  премия 


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