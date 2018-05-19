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Комплексное развитие Комсомольска-на-Амуре обсудят на ВЭФ во Владивостоке
Об этом сообщил заместитель председателя Правительства края – министр экономического развития края Виктор Калашников.
На заседание ключевой сессии «Комплексное развитие Комсомольска-на-Амуре» соберутся представители правительства Хабаровского края, органов власти дальневосточных регионов, главы администраций городов ДФО, руководство Объединенной судостроительной корпорации, эксперты, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе правительства.
Участники встречи обсудят ход реализации уникального для современной истории страны документа – долгосрочного комплексного плана развития города Юности. Разработать план поручил Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию. Документ был в короткие сроки сформирован федеральными и краевыми властями. Уже 18 апреля этого года его подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Участники встречи обсудят вопросы развития комфортной городской среды, инновационного и промышленного потенциала, подготовки кадров. Все эти вопросы отражены в комплексном плане развития Комсомольска-на-Амуре.
«Мы хотим провести сессию в дискуссионном формате, поделиться первыми наработками. Ведь у нас фактически впервые в России началась реализация федеральной инициативы по развитию отдельного индустриального центра. Мы, конечно, хотим услышать мнения экспертов, понять, что можно скорректировать, какие еще нужны механизмы поддержки. Надеюсь, что наш опыт будет полезен другим дальневосточным городам, таким, например, как Магадан, где тоже уже началась разработка комплексного плана развития», - отметил заместитель Председателя Правительства кря – министр экономического развития края Виктор Калашников.
Напомним, что комплексный план включает в себя 33 организационных мероприятия, а также строительство и реконструкцию 27 объектов инфраструктуры. Общий объем финансирования составляет 62,9 млрд. рублей. Первый федеральный транш в 63 млн рублей уже поступил в Комсомольск-на-Амуре. Средства пойдут на завершение строительства комплекса обезжелезивания и деманганации (городской водозабор). В этом году, также начнется возведение инженерной школы, реконструкция городских дорог, завершится строительство бизнес-инкубатора. В 2017 году запланировано начать работы на 11 объектах. В их числе – реконструкция городской набережной, инженерных сетей, электроподстанций, строительство детского больничного комплекса, здания онкоцентра, спортивного центра.
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