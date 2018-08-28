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26 Сентября 2018, 09:00 | Регион сегодня |

В Хабаровском крае объем закупок у малого бизнеса вырос почти в три раза

Среди самых востребованных у предпринимателей - контракты на поставку лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, продуктов питания

За семь лет объем закупок у малого бизнеса в регионе увеличился в 2,8 раз: с 5,2 млрд до 14,8 млрд рублей. Такие данные озвучили в комитете государственного заказа правительства Хабаровского края. Работа по привлечению субъектов малого предпринимательства в осуществление государственных и муниципальных закупок проводится в рамках реализации краевых и федеральных программ по поддержке бизнеса, в том числе «Плана быстрых побед», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

«С 2011-го по 2017 год доля закупок у малого предпринимательства выросла в 2 раза, с 22% до 44%. Иными словами, 8 из 10 контрактов исполняются представителями МСП, ими осваиваются каждые 4 рубля из 10. Этому способствует, в том числе, та информационно-разъяснительная работа, которая проводится комитетом. Так, в 2017 году были проведены 5 семинаров для участников контрактных отношений. Общее число обученных предпринимателей превысило 200 человек. За 9 месяцев 2018 года участие в подобных мероприятиях приняли более 250 слушателей. Работа в данном направлении будет продолжена», - рассказали в комитете.

Там также отметили, что из всех закупок более 50 процентов приходится на товары. Среди самых востребованных у предпринимателей - контракты на поставку лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, продуктов питания. Мероприятия, по увеличению доли закупок у субъектов малого предпринимательства, реализуемые в крае, представлены в лучших управленческих практиках регионов страны по повышению инвестиционной привлекательности по результатам Национального рейтинга 2017 года.

Напомним, закон о контрактной системе обязывает государственный и муниципальный сектор осуществлять закупки у субъектов малого бизнеса в размере 15-ти процентов от ежегодного совокупного годового объема закупок.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: закупки  малый бизнес 


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