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26 Октября 2015, 12:56 | Регион сегодня

Аэропорт Хабаровск перешел на зимнее расписание

С 25 октября в аэропорту Хабаровск вступило в действие зимнее расписание. В период зимней навигации пассажирам аэропорта будут предложены программы перелетов внутри региона, в другие субъекты РФ, и на международных направлениях.

На московском направлении ежедневно будет выполняться рейс авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорт Шереметьево. Изменится время осуществления рейсов: полеты теперь будет осуществляется в дневное время (прибытие в Хабаровск в 12:20, вылет в Москву – в 14:30). Коснутся изменения и типа воздушного судна: наряду с Б-777 полеты будут осуществляться на А-330. Новинкой зимнего расписания станет открытие дополнительных рейсов на Москву авиакомпанией «ВИМ-Авиа», которая планирует выполнение полетов в аэропорт Домодедово с частотой 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам на ВС 757-200.

Совершить путешествие в Северную столицу - Санкт-Петербург в зимний период дальневосточникам предоставит возможность авиакомпания «Уральские авиалинии». Полеты будут осуществляться каждую субботу на воздушных судах А-320 с транзитной посадкой в Новосибирске и Екатеринбурге.

Программу полетов в Сибирский федеральный округ продолжат авиакомпании «Аврора», «Сибирь» и «Уральские авиалинии». Ежедневно полеты в столицу СФО – г. Новосибирск - будут осуществлять авиакомпании «Аврора» и «Сибирь». Раз в неделю авиакомпанией «Уральские авиалинии» будут осуществляться рейсы по маршруту Хабаровск-Новосибирск-Екатеринбург.  В другой крупный административный центр Сибири – Красноярск - пассажиров сможет доставить авиакомпания «Аврора» с частотой четыре раза в неделю - вторник, четверг, пятница, воскресенье.

В города Забайкалья полеты будут осуществляться авиакомпаниями «Аврора» и «ИрАэро». Прямые рейсами до Иркутска шесть дней в неделю - кроме четверга - предложит авиакомпания «Аврора». Авиакомпания «ИрАэро» будет выполнять полеты по маршрутам Улан-Удэ-Иркутск 3 раза в неделю – понедельник, среда, пятница - и Чита-Иркутск с частотой 2 раза в неделю – по вторникам и четвергам. 

Традиционно широко в рамках зимнего расписания представлена программа полетов в крупнейшие города Дальневосточного федерального округа.

В столицу Приморья – Владивосток перевозки будут осуществлять авиакомпании «Аврора», предлагая пассажирам ежедневные рейсы два раза в день, и а/к «ИрАэро»  - каждый вторник. По другому популярнейшему направлению - в Южно-Сахалинск - ежедневными рейсами трижды в день будет выполнять полеты а/к «Аврора» и четыре раза в неделю авиакомпания «Сибирь» - вторник, четверг, суббота, воскресение.

На Камчатку пассажиры аэропорта Хабаровск смогут долететь благодаря авиакомпаниям «Аврора» - ежедневно - и «Сибирь» - 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам. По направлению Хабаровск - Магадан перевозки будут осуществлять авиакомпании «Аврора» - 6 раз в неделю, кроме четверга и «ИрАэро» - по средам.  В административный центр Чукотского автономного округа Анадырь каждый четверг пассажиров готова доставить авиакомпания «Якутия».

Республика Саха (Якутия) представлена в зимнем расписании аэропорта Хабаровск рейсами авиакомпании «Якутия». В Якутск авиаперевозчик предложит перелеты четыре раза в неделю - понедельник, среда, четверг, суббота - на воздушных судах SSJ-100 и B737. Дополнительные рейсы до Якутска с посадкой в Нерюнгри авиакомпания будет осуществлять два раза в неделю по понедельникам и пятницам, а по вторникам и субботам транзитная посадка будет совершаться в Благовещенске. Продолжится также выполнение рейсов по маршруту Хабаровск - Мирный, открытого в апреле 2015 года (по понедельникам).

В рамках зимнего расписания представлена насыщенная программа местных авиаперевозок.

Авиакомпанией «Хабаровские авиалинии» будут выполняться ежедневные рейсы в Николаевск-на-Амуре. С промежуточной посадкой в Николаевске-на-Амуре будут продолжены перелеты в удаленные поселки Хабаровского края – Нелькан (по средам), Чумикан (вторник, четверг), Аян (понедельник, пятница), Херпучи (по средам), а также  Комсомольск-на-Амуре (понедельник, четверг), Охотск (5 раз в неделю, кроме среды и воскресения). Каждый четверг будут выполняться прямые рейсы в село Богородское. В Советскую Гавань полеты будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам.

Возобновленное в июле 2015 года авиасообщение с   пгт. Кавалерово Приморского края будет продолжено авиакомпанией «Аврора» и в зимний период по четвергам и воскресеньям. В северную часть острова Сахалин - поселок Оха - пассажиров будет доставлять авиакомпания «Якутия»  с частотой три раза в неделю.

Для любителей зарубежных путешествий в расписании аэропорта Хабаровск в осенне-зимний период будут сохранены наиболее популярные у дальневосточных пассажиров маршруты, а также появится новое чартерное направление в Китай.

В столицу Республики Корея – Сеул перевозки будут осуществлять сразу две авиакомпании. Российский перевозчик а/к «Аврора» будет выполнять перелеты четыре раза в неделю - понедельник, вторник, четверг, воскресение, а южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines – трижды в неделю - понедельник, среда, суббота.

В период зимней навигации будет продолжена программа полетов в Китайскую Народную республику. В Пекин каждый понедельник будут выполняться полеты авиакомпанией «Сибирь». Другое, не менее популярное китайское направление – Харбин – будет доступно благодаря авиакомпании «Аврора» – рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам. Отдохнуть на курорте Цзямусы дальневосточники смогут, совершив перелет с авиакомпанией «ИрАэро» каждый понедельник и пятницу.

В страну восходящего солнца ставший традиционным рейс Хабаровск-Токио (аэропорт Нарита) авиакомпании «Сибирь» будет выполняться дважды в неделю - по вторникам и воскресеньям.

Программу чартерных перелетов на любимые дальневосточниками направления в Королевство Таиланд – Бангкок и о. Пхукет, и Камрань (Вьетнам) планирует осуществлять авиакомпания «Икар».

Открытием нового чартерного маршрута Хабаровск-Чанчунь-Бангкок порадует пассажиров авиакомпания «Уральские авиалинии». Транзитный рейс через административный центр китайской провинции Цзилинь в столицу Таиланда будет осуществляться с частотой раз в неделю по вторникам.  

С более подробной информацией и изменениями в расписании аэропорта Хабаровск на период зимней навигации пассажиры могут ознакомиться на официальном сайте www.airkhv.ru

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: аэропорт Хабаровск 


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