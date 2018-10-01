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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Октября, 20:28 |
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Поставки каменной ваты в Канаду начал резидент ТОР "Хабаровск" завод "ТехноНИКОЛЬ – Дальний Восток"
По словам министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «значение экспорта готовой продукции с Дальнего Востока будет только нарастать, поэтому так важно, что инвесторы, пришедшие в ТОРы уже начинают экспортировать свою продукцию. Мы будем оказывать всё необходимое содействие в поддержке экспорта с Дальнего Востока".
Хабаровский завод «ТехноНИКОЛЬ – ДВ», входящий в структуру компании ТехноНИКОЛЬ, приступил к активной реализации своей экспортной программы. Практически с первого дня работы предприятия стартовало сотрудничество с Китаем. А в октябре завод «ТехноНИКОЛЬ – ДВ» поставил первую партию хабаровского базальтового утеплителя уже в Канаду. Продукция была доставлена в Ванкувер морем и сейчас поступила к заказчику – производителю сэндвич-панелей. В перспективе компания ТехноНИКОЛЬ планирует расширить круг потребителей хабаровского базальтового утеплителя в Канаде и организовать регулярные поставки материалов в эту страну, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития России.
«Высокотехнологичное оборудование, которым укомплектован завод, позволяет нам выпускать утеплитель на основе каменной ваты так называемого нового поколения. Он соответствует не только российским требованиям к теплоизоляционным материалам, но и европейским, которые, как известно, гораздо выше, чем в нашей стране, – комментирует Пётр Орешко, генеральный директор завода «ТехноНИКОЛЬ – Дальний Восток». – Теперь перед нами стоит задача закрепить существующие партнёрские отношения в Северной Америке и продолжить освоение рынка в этом регионе».
Напомним, завод «ТехноНИКОЛЬ – Дальний Восток» по производству каменной ваты был введён в эксплуатацию в конце августа 2016 года. Ежегодный объём выпускаемой продукции составляет 750 тыс. куб. м. К 2019 году объём экспортируемых материалов, произведённых заводом компании в составе ТОР «Хабаровск», увеличится до 20%.
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