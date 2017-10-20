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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Октября, 17:17 |
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Инвесторы из Вьетнама присматриваются к сельскому хозяйству Хабаровскому краю
Как сообщает газета «Хабаровский край сегодня», иностранные бизнесмены осмотрели возможные площадки в Комсомольском и Амурском районах.
"В нашем районе гости заинтересовались селом Вознесенское и поселком Эльбан. Именно на этих территориях есть площадки для коровников. По предварительным данным мы можем претендовать на строительство молочного комплекса. Но окончательные результаты появятся только после того, как делегация изучит все потенциальные территории для развития в Хабаровском крае, проведет анализ почвы", - рассказал Павел Боровлев, заместитель главы администрации Амурского района по экономическому развитию
Накануне вьетнамские бизнесмены также осмотрели возможные площадки для реализации своих проектов в Амурской области и ЕАО.
Напомним, в марте 2017 года в ходе встречи с вице-премьером, полпредом Президента России на Дальнем Востоке Юрием Трутневым, представители компания TH True Milk выразили заинтересованность в строительстве на Дальнем Востоке животноводческого комплекса и завода по переработке молока. При этом вьетнамские бизнесмены рассчитывают наладить сбыт продукции не только на внутреннем рынке, но и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Создание молочного производства на Дальнем Востоке – актуальный проект. С 2010 по 2015 годы производство молока на Дальнем Востоке снизилось на 54 тыс. тонн. При этом самые густонаселенные территории макрорегиона – Хабаровский и Приморский края - обеспечивают себя молоком лишь на 10% и 22% соответственно.
Корпорация TH True Milk является одной из ведущих молочных компаний во Вьетнаме. Корпорация реализует полную цепочку производства от кормов и выращивания коров до производства и реализации молока, развивает собственную фирменную сеть продаж TH truemart. В производстве используются лучшие мировые породы коров, импортируемые в основном из Израиля. По площади охвата, растениеводческий и животноводческий комплексы корпорации являются самыми большими в Азии и позволяют производить до 500 млн. литров молока в год.
Фото: ИА "Хабаровский край сегодня".
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