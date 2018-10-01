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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 27 Октября, 01:27 |
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ВТБ Факторинг увеличил объем финансирования дальневосточных компаний более чем на 70%
Общий портфель ВТБ Факторинг в России по итогам отчетного периода вырос на 39% и превысил 153 млрд рублей. Компания является лидером в Дальневосточном федеральном округе с долей рынка свыше 70%.
Ксения Качкина, управляющий директор по развитию бизнеса ВТБ Факторинг в регионе «Дальний Восток», прокомментировал: «Наибольшим спросом у наших клиентов пользуется безрегрессный факторинг. Он позволяет компании-поставщику не только получить финансирование, но и снять с себя все риски неоплаты покупателя. В нашем портфеле доля безрегрессного факторинга составляет около 70%, в среднем по рынку - порядка 50%».
Факторинг – комплекс услуг для компаний, которые реализовывают или закупают продукцию или услуги с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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