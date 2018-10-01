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На площадке "Холдоми" в ТОР "Комсомольск" развернулось строительство горнолыжного курорта
Несколько предшествующих зим обильным снегом не радовали, держали коллектив в напряжении, но зато научили надеяться на свои силы и не ждать подарков от погоды.
Как сообщили «Дальневосточному капиталу» в администрации ГЛК, в последние годы основной упор делался на совершенствование горнолыжной инфраструктуры и развитие сопутствующих направлений туризма с тем, чтобы туристическая база в окрестностях Комсомольска-на- Амуре работала практически в круглогодичном режиме.
27 марта 2018 года курорту исполнилось 14 лет. Расположен он в 40 километрах от Комсомольска-на-Амуре, на склонах горы Холдоми высотой 853 метра. Добраться до него можно по асфальтированной автотрассе, что делает путешествие легким и приятным. Здесь созданы необходимые условия для занятия горными лыжами, сноубордом, катания на коньках и тюбинге. В частности, построены несколько горнолыжных трасс и спуск для сноубординга, которые обслуживают современные подъемники.
При желании вас научат ездить и на снегоходе, если не умеете. Курорт находится в самом сердце амурской тайги, окружен вековыми соснами и елями. Для отдыха предназначены гостиница и отдельные теплые домики, несколько кафе и прочие сопутствующие для зимнего отдыха атрибуты: баня, сауна, бильярд.
С недавних пор ГЛК «Холдоми» вошел в туристический проект «Восточное кольцо России», и с каждым годом принимает все больше любителей экстремальных видов отдыха, спортсменов и просто предпочитающих отдыхать на природе людей. Однако решающим условием для второго рождения курорта стало его вхождение в территорию опережающего развития «Комсомольск».
Она была создана Постановлением Правительства РФ №628 от 25 июня 2015 года, а уже 8 июня 2017 года компании «Флагман», ГЛК «Холдоми» и «Экстрим-сервис» подписали соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ). Инвесторы получили статус резидента ТОР «Комсомольск», образовав площадку «Холдоми».
Это позволило привлечь федеральные инвестиции в инфраструктуру и значительно увеличить собственные инвестиции резидентов новой площадки в проект. КРДВ совместно с инвестором разработала план-график развития центра активного отдыха на склонах горы Холдоми, который предусматривает значительное увеличение туристического потока, расширения объема предоставляемых услуг и значительное улучшение их качества.
«В наших планах - увеличение потока в четыре раза. С 60 тысяч посетителей в год мы планируем довести количество гостей в трехлетней перспективе до 240 тысяч», - рассказывает Виталий БУРЛАКОВ, генеральный директор ГЛК «Холдоми».
ООО «Флагман» взялось модернизировать сам комплекс - нарастить трассы, протяженность которых планируется увеличить до 60 километров, поставить новый гондольный подъемник и систему искусственного оснежения.
ГЛК «Холдоми» возведет современную гостиницу повышенной комфортности на 20 номеров на вершине горы. Объем инвестиций в проект составит 193,9 млн рублей. Его целью является ускоренное развитие ГЛК «Холдоми» в качестве круглогодичного спортивно-туристического и горнолыжного комплекса.
Компания «Экстрим-сервис» реализует инвестиционные проекты с общим объемом капиталовложений 208,7 млн рублей. Инвестор построит водно-оздоровительный комплекс общей площадью 1 500 кв. метров; пункт обогрева с кафе, который будет расположен на верхней станции кресельной канатной дороги, и свадебный городок, включающий в себя банкетный зал на 120 человек, кухню и несколько гостиничных номеров для размещения посетителей. Также на «Холдоми» появятся водно-оздоровительный комплекс, медпункт, гостиница повышенной комфортности, свадебный комплекс.
«Реализация этих проектов невозможна без строительства инфраструктуры: линии электропередач, водо- и газопровода. А их строительство, в свою очередь, было бы невозможно без постановления правительства о расширении ТОСЭР «Комсомольск». С Корпорацией развития Дальнего востока и ДРСК мы достигли договоренности о том, что строительство ЛЭП, необходимой для обеспечения электроэнергией объектов комплекса, будет идти одновременно со строительством канатной дороги. Контракт на ее поставку уже согласован с одним из лучших в мире производителей канатных дорог. В ближайшее время мы его подпишем и внесем первые платежи», - отметил Виталий Бурлаков.
По его словам, строительство ЛЭП позволит решить, пожалуй, самую острую проблему для горнолыжного курорта - отсутствие регулярных осадков. В прошлом году, например, горнолыжный сезон начался только в феврале из-за малоснежной зимы, в связи с чем на «Холдоми» не смогли достичь планируемых показателей по посещаемости комплекса. После вхождения в ТОСЭР приобретены мощные снегогенераторы, которые позволят за несколько дней «заснежить» склоны в достаточном для катания объеме. Этого достаточно для того, чтобы лыжники и сноубордисты стабильно могли открывать катальный сезон уже в конце октября.
Досье «Дальневосточный капитала»: Сейчас на «Холдоми» оборудовано 7 трасс общей протяженностью 10 км, максимальный перепад высот составляет 410 метров, наибольшая длина спуска равняется 2,4 километра. На вершину ведут три подъемника: кресельный на 700 человек в час, буксировочный на 1000 человек в час и гондольный на 2000 человек в час. После модернизации курорт сможет принимать посетителей на 22 новых трассах, их протяженность увеличится до 41 километра, а максимальный перепад высот - до 520 м, спуск удлинится в максимальных значениях до 3,5 километров.
Суммарные затраты группа «Флагман», в которую входят все три резиденты площадки «Холдоми», оцениваются в 842 млн рублей. Бюджетные инвестиции составят более 200 млн руб. Государство поможет резиденту ТОСЭР построить инфраструктуру. В правительстве Хабаровского края корреспонденту «Дальневосточного капитала» уточнили, что согласно плану-графику строительства инженерных сетей в ТОР «Комсомольск», который подписали правительство края и КРДВ в 2017 году, федеральный бюджет берет на себя финансирование четырех объектов инфраструктуры ГЛК. Это присоединение к электросетям нижней и верхней зон «Холдоми», присоединение к газопроводу с нагрузкой до 700 кубометров в час, строительство газовой котельной.
Также за счет бюджетных средств к «Холдоми» будет построена автодорога с новой парковкой. Финансирование строительства этого объекта (111 млн рублей) ведется не по линии КРДВ, а за счет участия ГЛК в программе Ростуризма. Краевой бюджет возместит инвестору затраты на строительство водопровода с двумя насосными станциями от скважины в нижней зоне «Холдоми» до объектов в нижней, средней и верхних зонах, ориентировочно - 112 млн рублей.
- Работы по строительству инфраструктуры на территориях опережающего развития идут с учетом заявок резидентов. К настоящему времени мы заключили договоры по обеспечению площадок ТОР всеми необходимыми ресурсами: водоснабжением и водоотведением, газом, электричеством, и там, где необходимо, - тепловой энергией. Основной ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов, в том числе по договорам технологического присоединения, запланирован на 2018-2019 годы, - комментирует ситуацию генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис ТИХОНОВ.
Параллельно идут работы по проектированию подключения котельной к инженерным сетям, уже заключен договор аренды на земельный участок для размещения энергообъекта. Строительством инфраструктурных объектов занимаются подрядчики КРДВ. ЛЭП к «Холдоми», мощностью 6 кВ и протяженностью 9,7 км, строит хабаровское АО «Дальневосточная электротехническая компания» Компания выиграла конкурс, предложив цену 16,7 миллионов рублей. По условиям договора она обязана сдать объект до 31 декабря 2018 года.
Газопровод возводит «Газпром». Его ввод в эксплуатацию запланирован также на четвертый квартал 2018 года. К этому времени должен быть закончен монтаж газовой котельной, который осуществляет ООО «Технологии Безопасности» из Москвы. Стоимость подряда составляет порядка 41 млн рублей. Компания, согласно договору, за эти деньги должна получить разрешение на строительство котельной, смонтировать ее под ключ и передать заказчику в четвертом квартале 2018 года. В котельной будут установлены четыре котла суммарной мощностью 6,3 МВт. Они будут обеспечивать горячее водоснабжение, отопление и вентиляцию «Холдоми» в зимний период и горячее водоснабжение в теплое время года.
В апреле 2018 года специальная комиссия правительства Хабаровского края, курирующая реализацию проекта, посетила «Холдоми» и выявила отставание от графика ведения работ. Краевые чиновники в ходе совещания поставили перед подрядчиками задачи в максимально сжатые сроки пройти все разрешительные процедуры, решить земельные вопросы, чтобы как можно скорее перейти к строительству инфраструктуры. В КРДВ журналу сообщили, что все подрядчики вошли в график и сдадут объекты в намеченные договорами сроки.
Активное развитие горнолыжной инфраструктуры на Дальнем Востоке позволило двум крупнейшим турцентрам региона - «Холдоми» (Хабаровский край) и «Горный воздух» (Сахалинская область) - приступить к реализации концепции совместного продвижения зоны единого ski-pass. Резиденты ТОСЭР «Комсомольск» и «Горный воздух» считают, что это позволит привлечь еще большее количество туристов, в том числе из-за рубежа.
Фото Валерия Спидлена.
Павел ЛЕБЕДЕВ.
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