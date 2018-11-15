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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 26 Ноября, 21:11 |
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Старейшему бизнес-объединению в Хабаровске исполнилось четверть века
25 лет назад было образовано "Хабаровское краевое объединение предпринимателей", позже переименованное в Дальневосточное (ДВОПП). В настоящее время ДВООП объединяет более 150 коллективных и индивидуальных членов.
В честь юбилея организации в Хабаровске были организованы выставка в музее им. Гродекова, которая рассказала об истории объединения и предпринимательства города, и торжественное собрание членов объединения.
Действующий председатель организации Никита Михалев отметил, что налажена системная работа по взаимодействию с федеральными и краевыми органами исполнительной власти. По его словам, в состав Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в сфере транспорта Минтранса РФ включен член правления ДВОПП Марина Ермилова.
В прошлом году было также заключено Соглашение о сотрудничестве между Дальневосточным объединением промышленников и предпринимателей и Ассоциацией женщин предпринимателей Республики Корея.
Главные усилия объеднение направляет на защиту интересов предпринимателей региона. На «юбилейном» собрании, в частности, было решено рекомендовать федеральным, региональным органам государственного управления и местного самоуправления: принять законопроект, дающий право общественным бизнес объединениям представлять в судах РФ интересы своих членов; заморозить цены естественных монополий, снижать тарифы авиакомпаний, поставщиков нефтепродуктов путем развития конкуренции на данных рынках; сместить вектор контроля и надзора с организации на человека.
По словам нынешнего главы объединения Никиты МИХАЛЕВА, в активе у ДВОПП – инициатива по законопроекту «О самозанятых», направленного на снижение уровня незаконного предпринимательства, недавно принятого российской госдумой.
- Этот вопрос наша организация начала активно поднимать еще в 2016 году, - сообщил он.
Также по одной из инициатив ДВОПП в Государственной думе идет рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» и статьи 39.33 и 39.36 Земельного кодекса РФ (в части совершенствования правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли).
- Что не удалось решить, так это отсрочка введения онлайн-касс, фискальная удавка продолжает сжиматься на шее предпринимателей, - отметил председатель ДВОПП. - Тем не менее, мы ведем постоянный диалог с Управлением налоговой службы по Хабаровскому краю.
ДВОПП крайне негативно оценивает законопроект о повышении НДС (налога на добавленную стоимость) до 20%, По оценке Никиты Михалева, фискальная нагрузка, которую испытывает региональный малый и средний бизнес, запредельна и не соответствует реальным возможностям предпринимательского сообщества. нного комплекса.
Почетный председатель ДВОПП Евгений Шулепов, который около 20 лет возглавлял организацию, отметил, что не бывает благоприятного делового климата без организованного предпринимательства. И власть должна поспособствовать тому, чтобы бизнесмены объединялись в союзы и ассоциации.
Олег КУЛЬГИН, по материалам пресс-службы объединения.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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