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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровске судебные приставы продают имущество ГВСУ №6 в 10 раз дешевле рыночной стоимости
Федеральная служба судебных приставов по требованию налоговой службы наложила арест на имущество ГВСУ №6 (бывший «Дальспецстрой) из Хабаровска.
Арест на имущество предприятия был наложен Федеральной службой судебных приставов (ФССП) в рамках сводного исполнительного производства по текущим обязательствам предприятия. Большую часть в сводном исполнительном производстве по текущим обязательствам составляют принудительные требования о взыскании налогов от ФНС.
В преддверии торгов внешний управляющий дважды ходатайствовал о снятии арестов. Однако ФССП отказала, несмотря на то, что к ходатайству внешнего управляющего были приложены отчеты об определении рыночной стоимости арестованного имущества. ФССП, как это следует из Постановления об отказе в снятии арестов, продолжает руководствоваться своей собственной оценкой, которая по всем без исключения позициям в несколько раз ниже рыночной, в отдельных случаях более чем в десять раз, сообщают в предприятии.
Между тем, денежные средства от реализации такого имущества должны были быть направлены на погашение задолженности по заработной плате перед работниками предприятия, а также на достройку объектов для дольщиков. Координатор рабочей группы по защите прав вкладчиков и дольщиков на Дальнем Востоке, депутат Госдумы Борис Гладких направил запрос в Федеральную налоговую службу.
"Ускорить процесс сдачи домов для дольщиков в Хабаровске поможет снятие ареста на имущество предприятия ГВСУ №6, наложенного судебными приставами по требованию налоговой службы", - заявил Борис Гладких.
По его словам, необходимо добиваться от Федеральной налоговой службы отзыва принудительных требований о взыскании налогов из Службы судебных приставов. Поскольку ФГУП «ГВСУ №6» является одним из крупнейших должников перед бюджетом, соответствующее решение может быть принято только на уровне руководства ФНС России.
Внешняя администрация ФГУП «ГВСУ №6» сообщила, что при положительном решении данного вопроса на федеральном уровне, она обязуется разработать и представить на согласование в УФНС по Хабаровскому краю объективно исполнимый график погашения задолженности и наладить полноценное взаимодействие в части контроля за его соблюдением.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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