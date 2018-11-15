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Форум ректоров России и Республики Корея предложил внедрить программу двойных дипломов
Нет никаких институциональных проблем, которые помешали бы внедрить программу двойных дипломов в вузах России и Республики Корея, считают участников форума ректоров ведущих вузов России и Республики Кореи, который завершился в Хабаровске.
– У нас в Республике Корея признание двойного диплома не нарушает действующие законы государства. Однако наблюдается тенденция: корейские вузы предпочитают заключать соглашения о программах совместного диплома на двухсторонней основе. А вот внедрять программу двойных дипломов для всех вузов России и Кореи на общем основании, к сожалению, пока возможностей нет, – рассказал господин Чон Кюсан, ректор университета Сонгюнгван.
Важной пробтемой, обсуждённой на форуме, стали перспективы в академической мобильности. Специалисты отметили необходимость организации обменных программ с участием молодых учёных, талантливых магистрантов и бакалавров, изучающих естественные и инженерные науки. Это позволит университетам совместными усилиями отвечать на вызовы, которые выдвигает эпоха 4-й промышленной революции.
– Сегодня прогресс стремительно движется, и вузам необходимо идти в ногу с ним. Причём делать это не только на уровне маститых ученых, но и организовывать взаимодействие между студентами России и Республики Корея через обменные программы и международные воркшопы. Очень ценно, что ТОГУ стал площадкой, на которой формируется новый вектор межвузовских отношений и перспективного сотрудничества, – считает ректор ТОГУ Сергей Иванченко.
В качестве первого шага на пути к реализации совместных исследовательских проектов российская и корейская стороны определили создание международного интернет-портала, на котором учёные России и Кореи смогут публиковать результаты своих исследований. Функционирование международного web-ресурса позволит исследователям из разных государств искать соавторов и озвучивать интересующие научные темы.
Олег КУЛЬГИН, фото пресс-службы ТОГУ.
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