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Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение гордумой Комсомольска-на-Амуре врио мэра Дмитрия Глушкова. Суд первой инстанции поддержал требование краевой прокуратуры, признав решение гордумы незаконным.
Как сообщили в правохранительной структуре, гордума Комсомольска-на-Амуре на данный момент не располагает полномочиями назначать врио мэра. В соответствии с Уставом города, на эту должность до проведения новых выборов должен быть назначен первый заместитель действовашего главы города.
К тому же, отметили в краевой прокуратуре, у Дмитрия Глушкова имеется судимость по ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»), что не прибавляет авторитета руководителю муниципалитета даже с приставкой врио.
Напомним, 13 декабря 2018 года истекает срок полномочий прежнего главы города Андрея Климова. В преддверии этого события дума города президентского внимания и приняла решение о назначении городского депутата Дмитрия Глушкова врио мэра.
«Дальневосточный капитал» будет следить за ходом резонансного судебного процесса.
Олег КУЛЬГИН.
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