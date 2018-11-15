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26 Ноября 2018, 12:03 | Регион сегодня |

Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра

Гордума на пост врио мэра Комсомольска-на-Амуре назначила депутата с судимостью

Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение гордумой Комсомольска-на-Амуре врио мэра Дмитрия Глушкова. Суд первой инстанции поддержал требование краевой прокуратуры, признав решение гордумы незаконным.

Как сообщили в правохранительной структуре, гордума Комсомольска-на-Амуре на данный момент не располагает полномочиями назначать врио мэра. В соответствии с Уставом города, на эту должность до проведения новых выборов должен быть назначен первый заместитель действовашего главы города.

К тому же, отметили в краевой прокуратуре, у Дмитрия Глушкова имеется судимость по ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»), что не прибавляет авторитета руководителю муниципалитета даже с приставкой врио.

Напомним, 13 декабря 2018 года истекает срок полномочий прежнего главы города Андрея Климова. В преддверии этого события дума города президентского внимания и приняла решение о назначении городского депутата Дмитрия  Глушкова врио мэра.

«Дальневосточный капитал» будет следить за ходом резонансного судебного процесса.

Олег КУЛЬГИН.
 

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: суд  гордума  прокуратура 


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