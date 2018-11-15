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В Хабаровске более 1000 должникам вручат уведомления на отключение горячей воды
Эту задолженность накопили жители крупнейших городов Хабаровского края - Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска и Николаевска-на-Амуре. Теплоэнергетики вынуждены идти на крайние меры и отключать горячее водоснабжение в квартирах должников. В планах ХТСК до конца текущего года вручить уведомления на прекращение подачи горячей воды более 1000 неплательщикам.
«Высокий долг за тепло и горячую воду создает угрозу надежности теплоснабжения региона, ведь в перспективе он влияет на объемы проводимых ремонтных работ на ТЭЦ и теплосетях, - рассказывает и. о. директора ХТСК Дмитрий Масловский. – Поэтому мы вынуждены вести активную работу по недопущению увеличения задолженности».
По закону прекратить подачу тепла неплательщику ресурсоснабжающая организация не имеет права, но она может ограничить горячее водоснабжение, предварительно уведомив должника об этом. Право на это у энергетиков возникает сразу после двух подряд периодов неоплат по выставленным квитанциям. В случае отказа в добровольном допуске энергетиков в квартиры, дела должников передаются в суд. После чего энергетики придут к неплательщику на отключение ГВС уже вместе с судебными приставами. Восстановят подачу горячей воды только после полной оплаты долга.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2016 году АО «ДГК» было выработано 23,5 млрд кВт·ч электроэнергии и отпущено 22,1 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12,5 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».
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