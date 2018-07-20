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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Хабаровский край стал лидером в "коротком списке" по созданию ТОСЭР на Дальнем Востоке
В Хабаровске заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание, посвященное реализации инвестиционных проектов в рамках ТОСЭР в крае. В заседании приняли участие губернатор Вячеслав Шпорт, представители Министерства по развитию Дальнего Востока, бизнесмены, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Хабаровского края.
Юрий Трутнев сообщил, что в настоящее время сформирован «короткий список» из четырех приоритетных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, которые могут быть созданы в этом году. В их числе - две ТОСЭР в Хабаровском крае. Это площадки в пригороде краевой столицы и в Комсомольске-на-Амуре. На совещании с презентациями своих проектов, которые планируется реализовать в рамках ТОСЭР, выступили инвесторы. Так, в Хабаровском районе предлагается наладить производство теплоизоляционных материалов, трубошпунта, развивать металлургию, стоить логистические центры, тепличные комплексы и др. В Комсомольске-на-Амуре планируется производить комплектующие для авиационной промышленности. На создание инфраструктуры в рамках двух ТОСЭР из федерального бюджета будет направлено 4,8 млрд рублей, частные инвестиции составят более 33 млрд рублей.
Губернатор Вячеслав Шпорт подчеркнул, что власти Хабаровского края будут оказывать максимальное содействие инвесторам, которые приняли решение работать в формате ТОСЭРов.
«В крае действуют оперативные штабы по каждому проекту, мы создаем проектные офисы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, которые будут решать возникающие у инвесторов вопросы. Многие проекты, которые станут реализовываться у нас, значимы не только для региона, но и для страны в целом. Например, в Комсомольске-на-Амуре мы сможем решить много задач по импортозамещению, уйти от покупки ряда комплектующих для самолетов из-за рубежа и производить их на месте», - отметил Вячеслав Шпорт.
«То, что из четырех ТОРов, находящихся в «коротком списке», две площадки расположены в Хабаровском крае, – хороший результат для региона. Это говорит о том, что и краевые власти, и бизнес заинтересованы в развитии новых проектов. Сегодня необходимо детально просчитать экономику инвестиционных проектов в рамках ТОСЭР, мы должны знать четкие сроки реализации этих планов, видеть отдачу для экономики страны и региона. Это крайне важно, так как на поддержку новых производств будут выделяться существенные бюджетные средства, а компании получат налоговые и другие преференции», - подчеркнул Юрий Трутнев.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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