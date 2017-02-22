В Хабаровском крае из-за теракта чуть не взлетел на воздух нефтеперерабатывающий завод

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 28 Февраля, 23:15 |
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Дальневосточный капитал № 2, 2017
28.02 |Дальневосточная железная дорога направила на соцзащиту 9,5 млрд рублей
28.02 |Дальневосточные проекты не вошли в шестерку лучших "Премии развития – 2017"
28.02 |В ТОСЭР "Комсомольск" появился новый резидент - "АКОР Инструмент"
28.02 |ФРДВ и "Почта Банк" направят на кредитование получателей дальневосточного гектара до 3 млрд рублей
28.02 |Корпорация развития Камчатки и Государственный банк развития Китая намерены сотрудничать
22 Февраля 2017, 14:24Виктор МИЛУШ, генеральный директор ПАО "ДЭК": Расширяем зону обслуживания, оптимизируем бизнес-процессы 1 февраля 10-летие со дня образования отметила Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК), созданная в результате реформирования энергетики Дальнего Востока. На сегодняшний день это крупнейшая энергосбытовая компания и гарантирующий поставщик электроэнергии в четырех субъектах РФ.
22 Февраля 2017, 14:12Отразится ли ликвидация Спецстроя на дальневосточной стройке? За последние 25 лет история показала, что строить на огромных просторах Дальнего Востока надо крупными силами. Тогда это будет эффективно, качественно и быстро. К сожалению, все эти годы более-менее значительные местные строительные компании не выдерживали испытания временем. Например, в Приморье в последние годы ушли со строительного рынка "Тихоокеанская мостостроительная компания", группы компаний RDS (ранее "Востокинвестстрой") и "Далта". Были и другие обидные потери.
20 Февраля 2017, 09:49На Дальний Восток федеральные продуктовые сети так и не дошли Основные тенденции последних двух лет в продуктовом ретейле на Дальнем Востоке, очевидно, сохранят свою силу, и уже в ближайшее время стоит ждать заметных изменений на рынке и даже в некоторой степени обновления состава игроков, считают эксперты.
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27 Февраля 2017, 09:24 | Регион сегодня
В Хабаровском крае из-за теракта чуть не взлетел на воздух нефтеперерабатывающий завод
В праздничный день, 23 февраля, злоумышленник, осуществляя полет на дельтаплане сбросил два парашюта с открытым огнем на технологические установки Хабаровского нефтеперерабатывающего завода ( ХНПЗ), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в руководстве завода.
Только благодаря грамотным и слаженным действиям всех служб удалось предотвратить техногенную катастрофу. Страшно даже представить какие последствия могло причинить это преступление, уничтожив стратегический комплекс экономики края и повлечь за собой катастрофические последствия для жителей города Хабаровска.
- По данному случаю мы обратились в правоохранительные органы и надеемся на проведение тщательного расследования и установления преступников, пытавшихся осуществить террористический акт, прокомментировал деловой газете "Золотой Рог" генеральный директор завода Сергей СКУРИДИН.
Руководством Хабаровского НПЗ приняты дополнительные меры по усилению охраны и безопасности стабильной работы завода.
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- В ТОСЭР "Комсомольск" появился новый резидент - "АКОР Инструмент"
- В Хабаровском крае из-за теракта чуть не взлетел на воздух нефтеперерабатывающий завод
- Зона трансфера в аэропорту Хабаровск приняла первых пассажиров
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- Компания "АКОР Инструмент" получила статус резидента ТОР "Комсомольск"
- Хабаровский край стал примером лучших практик в области увеличения доли МСП в закупках товаров
- В Хабаровск доставлен флаг Чемпионата мира по хоккею с мячом
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20 Февраля 2017, 09:05ОПРОС "Дальневосточного капитала": Кого предпочитает босс - командного игрока или свободного художника? То, что одни люди склонны играть в команде, а другие предпочитают одиночную работу, становится заметно уже при наблюдении за маленькими детьми. Даже в детских играх одних привлекает слаженная работа в команде, а другие хотели бы отвечать только за себя. Бесспорно, взрослая жизнь диктует свои условия: любой крупный и средний бизнес предполагает слаженную команду. А вот остается ли простор "свободным художникам" (как среди сотрудников, так и среди руководителей), рассуждали представители дальневосточных компаний.
17 Февраля 2017, 17:45Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Первая "скрипка" открытого города Человеку с рождения важно находиться в правильной атмосфере - семьи, человеческого окружения, пространства, энергетики, в конце концов. И только тогда он может гармонично развиваться, расти духовно и делать то, что ему предназначено.