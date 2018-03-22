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Лесная отрасль Хабаровского края наращивает экспортный потенциал
В Хабаровске состоялось заседание Экспортного совета, которое провел губернатор Вячеслав Шпорт. В работе приняли участие бизнесмены, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, представители Российского экспортного центра, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе губернатора Хабаровского края.
Участники встречи обсудили развитие экспортного потенциала лесопромышленного комплекса края. Как рассказал заместитель Председателя Правительства края – министр природных ресурсов Александр Ермолин, перспективы отрасли в крае благоприятны. Продукция предприятий остается востребованной на внешних рынках. В общем объеме экспорта доля лесопродукции составляет 28,8 % - это вторая по стоимости позиция после авиационной техники.
В прошлом году экспортная выручка отраслевых предприятий составила более 615 млн. долл. США, увеличившись более чем на 21%. За рубеж поставляется круглый лес, пиломатериалы, шпон, топливные гранулы. При этом постоянно растет уровень переработки, а доля вывозимого круглого леса снижается. Главной задачей региональных властей остается комплексное использование лесных ресурсов, доведение доли переработки древесины до 70 – 80 %.
Оценивая перспективы экспортного потенциала на ближайшие несколько лет, Александр Ермолин отметил, что прогнозируется высокий спрос на пиломатериалы, шпон, пеллеты и древесные плиты на азиатских рынках.
«Дальнейшее развитие переработки древесины и экспортный потенциал существенно увеличат вклад лесного комплекса в экономику края. Увеличение производства товарной продукции позволит удвоить экспортную выручку, увеличить налоговые платежи в бюджет края до 1,8 млрд. рублей», - отметил Александр Ермолин.
На заседании совета шла речь и о создании регионального экспортного брэнда Хабаровского края «Наш выбор 27». Как рассказал председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края Николай Крецу, сейчас брэнд проходит международную регистрацию. Поставки продукции из Хабаровского края за рубеж под собственным брэндом повысят узнаваемость региона, будет стимулировать производителей повышать качество.
Губернатор Вячеслав Шпорт, подводя итоги заседания, призвал участников внешнеэкономической деятельности активнее принимать участие в работе совета.
«Власти края готовы оказывать поддержку в продвижении продукции из региона на зарубежных рынках. Мы ждем от бизнеса предложений, которые позволят убрать барьеры в ведении экспортной деятельности. Если необходимо, будем выходить с инициативами на федеральный уровень», - подчеркнул губернатор края.
- Лесная отрасль Хабаровского края наращивает экспортный потенциал
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