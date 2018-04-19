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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Апреля, 20:37 |
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"Аврора" будет работать на внутрирегиональных авиаперевозках в Хабаровском крае
С июля авиакомпания «Аврора» (дочерняя структура группы «Аэрофлот») запускает рейсы в Николаевс-на-Амуре, сообщает пресс-служба Хабаровского края.
«С компанией «Аврора» достигли соглашения о начале полетов на Николаевск-на-Амуре с 1 июня этого года. Такое сотрудничество существенно повысит класс обслуживания. Также это позволит открыть продажу сквозных билетов на магистральные маршруты "Аэрофлота", перейти на систему стыковочных рейсов», - заявил глава региона Вячеслав Шпорт.
Глава региона предложил поддерживать внутрирегиональные авиационные перевозки из федерального бюджета. Пока они субсидируются за счет краевой казны. На этот год предусмотрено 411 млн рублей.
Также Вячеслав Шпорт отметил высокую востребованность льготных программ по авиаперевозкам из городов Дальнего Востока. «Льготные» билеты в европейскую часть страны были выкуплены в крае за 5 дней. В результате принято решение о выделении дополнительных средств – 500 млн. рублей из резервного фонда Правительства РФ.
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