Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 27 Апреля, 14:43 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 76 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 980 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Скребущий небо и сердца: Проект строительства хабаровского небоскреба расколол городское сообщество
свежий номер
Дальневосточный капитал № 4, 2018

Регион сегодня
27.04 |
На II Амурской инновационной выставке расскажут, как топить печки снегом и снизить загазованность от автомобилей
27.04 |
Сформирована программа Российско-китайской выставки приграничных городов
27.04 |
Японские инвестиции поставят на Платформу
27.04 |
В Приморье объединит новый лозунг - "Мир, труд, мидии!"
27.04 |
В Хабаровске не будут сносить ТЦ "Счастье"
статьи раздела
Территория
19 Апреля 2018, 09:10
На Камчатке открыта новая "витрина для бизнеса" На Камчатке сегодня можно проводить выставки, инвестиционные мероприятия, да и просто праздники, используя самые современные форматы. Эти новые возможности уже оценил не только местный бизнес, но и иностранные компании.
статьи раздела
Персона
19 Апреля 2018, 08:50
Владимир ИЛЮХИН, губернатор Камчатского края: Камчатку Бог любит Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН говорит о вверенной ему территории прочувствованно. Он не просто чиновник, который, кстати, в марте этого года уже семь лет как у руля субъекта Федерации, он - вросший в этот полуостров корнями местный житель, который почти за 40 лет испробовал здесь себя во множестве ипостасей: от партийного работ-ника до бизнесмена, от главного федерального инспектора до руководителя края.
статьи раздела
Проект ДК
17 Апреля 2018, 09:30
Проектируя будущее: чиновники Дальнего Востока перестраиваются на проектное управление Первый на Дальнем Востоке региональный проектный офис появился в Приморье в 2015 году на базе департамента проектного управления. Проектный подход в государственном управлении призван помогать властям максимально эффективно решать стоящие перед ними задачи.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Апреля 2018, 08:20
Pacific Russia Food: кухня "на экспорт" Собственный гастрономический бренд "Дальневосточная кухня" способствует привлечению в Приморье туристов
статьи раздела
Компании
17 Апреля 2018, 08:10
Улучшая Приморье, улучшаешь имидж Социальные проекты регионального бизнеса: важно не только делать, но и рассказывать
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
27 Апреля 2018, 10:07 | Регион сегодня |

В Хабаровске не будут сносить ТЦ "Счастье"

Шестой арбитражный суд Дальневосточного федерального округа отказался признавать торговый центр "Счастье" незаконной постройкой и отменил решение арбитражного суда предыдущей инстанции о сносе торгового центра "Счастье" силами застройщика, сообщили корреспонденту "Дальневосточного капитала" в администрации ООО "Управление инвестиционных программ" (УИП).

По словам директора УИП Константина ЮРЧЕНКО, Суд внял доводам застройщика и не признал объект самовольной застройкой, которую следует сносить силами самого УИПа.  В судебной тяжбе, продолжавшейся в течение двух лет, поставлена точка.

Теперь застройщику нужно пройти процедуру оформления постройки как законной. Скорее всего, будет принято решение узаконивать строительство через суд. Это самая распространенная практика для таких случаев.

Напомним, Арбитражный суд Хабаровского края принял решение о сносе 15-этажного торгового центра на площади Серышева в Хабаровске. Требования иска регионального управления ФСИН и СИЗО №1 к администрации регионального центра и ООО «Управление инвестиционных программ города Хабаровска» по делу А73-17125/2015 были удовлетворены полностью.

Застройщику предписано за  свой счет снести фактически построенный комплекс зданий с коммерческими площадями, офисами и подземной парковкой стоимость 1 миллиард рублей. Суд квалифицировал сооружение как объект незаконного строительства.

Корни конфликта, по заверению истцов, имеют 25-летнюю историю: в 1993 году зона безопасности вокруг учреждений ФСИН получила строгие границы, не менее 50 метров от ограды. На этой территории запрещено что-либо строить, а сотрудники ведомства имеют право проводить досмотры сомнительных граждан и автомобилей. 

Тем не менее, это правило, по мнению арбитражного суда, было проигнорировано мэрией. Более того, участок был изъят на основании постановления городских властей, которое по какой-то причине не было опубликовано в печатном СМИ и таким образом не получило статус вступившего в силу документа. Однако администрация краевого центра выставила участок на продажу, и на торгах его в 2012 году купила коммерческая структура.

С тех пор был проделан большой объем работы. Снесены старые бараки и гаражи, находившиеся на этом месте, расселены люди, построен комплекс зданий и частично сделано благоустройство прилегающей территории. Общая смета затрат на строительство объекта составила 1 миллиард рублей, свыше 600 миллионов из которых были привлечены по договорам долевого строительства от предпринимателей города. Этот торговый центр «Счастье» должен был стать крупнейшим в Хабаровске.

Однако «проснулся» УФСИН почему-то только  тогда, когда были завершены строительно-монтажные работы и на месте бывшего «бичатника» вырос 15-этажный современный торговый центр, и начал судебную атаку на застройщика и мэрию Хабаровска.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: строительство  суд 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Рынки
18 Апреля 2018, 17:26
Михаил ТРУФАНОВ, руководитель коммерческой службы Общественного телевидения Приморья: Нам самим приходится ломать стереотипы рекламодателей О том, как ведет себя сегодня рекламный рынок в Приморье и на Дальнем Востоке, о запросах рекламодателей и новых возможностях для продвижения "Дальневосточный капитал" разговаривал с экспертом, руководителем коммерческой службы Общественного телевидения Приморья Михаилом ТРУФАНОВЫМ.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
18 Апреля 2018, 10:33
Соболиная охота: в капкане регламентов В охотничий сезон 2017-2018 годов промысловикам из Амурской области разрешили добыть 22743 соболя или в среднем по 25 особей на промысловика
статьи раздела
Рынки
18 Апреля 2018, 10:11
Цифровую трансформацию бизнеса обеспечат "облака" О том, как компаниям не потеряться в море технологий, какие вызовы и возможности предлагает цифровая экономика, эксперты рассуждали в рамках Конференции Дальневосточного Клуба IT-директоров.
статьи раздела
Проект ДК
17 Апреля 2018, 10:15
Приморье: самое место для туризма Пятисотый резидент СПВ - компания "Эко-Сити" - обустроит туристскую базу в одном из самых живописных и популярных мест Приморья - центральной части бухты Триозерье.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Апреля 2018, 09:00
У мольберта - Наталья Гончарова Принято считать, что художники, не имеющие дипломов, творят, но в качестве хобби, не рассчитывая на признание и успех. Ну а если напишут достойную картину, то о показе на публике и думать не стоит, мол, знающие-то "распознают", и ничего кроме иронии и критики творец в свой адрес не услышит.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика