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В Хабаровске не будут сносить ТЦ "Счастье"
По словам директора УИП Константина ЮРЧЕНКО, Суд внял доводам застройщика и не признал объект самовольной застройкой, которую следует сносить силами самого УИПа. В судебной тяжбе, продолжавшейся в течение двух лет, поставлена точка.
Теперь застройщику нужно пройти процедуру оформления постройки как законной. Скорее всего, будет принято решение узаконивать строительство через суд. Это самая распространенная практика для таких случаев.
Напомним, Арбитражный суд Хабаровского края принял решение о сносе 15-этажного торгового центра на площади Серышева в Хабаровске. Требования иска регионального управления ФСИН и СИЗО №1 к администрации регионального центра и ООО «Управление инвестиционных программ города Хабаровска» по делу А73-17125/2015 были удовлетворены полностью.
Застройщику предписано за свой счет снести фактически построенный комплекс зданий с коммерческими площадями, офисами и подземной парковкой стоимость 1 миллиард рублей. Суд квалифицировал сооружение как объект незаконного строительства.
Корни конфликта, по заверению истцов, имеют 25-летнюю историю: в 1993 году зона безопасности вокруг учреждений ФСИН получила строгие границы, не менее 50 метров от ограды. На этой территории запрещено что-либо строить, а сотрудники ведомства имеют право проводить досмотры сомнительных граждан и автомобилей.
Тем не менее, это правило, по мнению арбитражного суда, было проигнорировано мэрией. Более того, участок был изъят на основании постановления городских властей, которое по какой-то причине не было опубликовано в печатном СМИ и таким образом не получило статус вступившего в силу документа. Однако администрация краевого центра выставила участок на продажу, и на торгах его в 2012 году купила коммерческая структура.
С тех пор был проделан большой объем работы. Снесены старые бараки и гаражи, находившиеся на этом месте, расселены люди, построен комплекс зданий и частично сделано благоустройство прилегающей территории. Общая смета затрат на строительство объекта составила 1 миллиард рублей, свыше 600 миллионов из которых были привлечены по договорам долевого строительства от предпринимателей города. Этот торговый центр «Счастье» должен был стать крупнейшим в Хабаровске.
Однако «проснулся» УФСИН почему-то только тогда, когда были завершены строительно-монтажные работы и на месте бывшего «бичатника» вырос 15-этажный современный торговый центр, и начал судебную атаку на застройщика и мэрию Хабаровска.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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