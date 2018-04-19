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Репетиции военного парада в Хабаровске обернулись конфликтом между дорожниками и военными
Острые траки гусениц бронетехники оставляют глубокие «зарубки» на свежем асфальте, уложенном дорожными службами.
В городе активно развернулся ремонт городских дорог, но военные «не щадят» их усилия. По свежеуложенному асфальту в центр города проходят танки и бронемашины, приводя в негодность целые кварталы.
«Мне неизвестно и непонятно, почему военные, прогоняя тяжелые боевые машины по городским улицам, не используют «танковую обувь» - ведь есть же специальные защитные пластиковые и резиновые накладки», - сетует начальник городского управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо.
По его словам, недавно была капитально отремонтирована улица Ленина, однако армейские командиры не приняли никаких мер, чтобы сохранить в целости «дорожную одежду». В результате часть проезжей части там разрушено.
Олег Гроо пообещал подать в суд на военных. «Мы обязательно обсчитаем все убытки, расходы на ремонт дорог и взыщем их с виновных. Нельзя так поступать – одни делают, а другие разрушают, пусть даже и ради благих целей», - заявил он.
При этом чиновник подчеркнул, что он совсем не агитирует за то, чтобы запретить репетиции парадов, просто нужно, как в прошлые годы, «обуть» танки в «спецлапти».
Олег КУЛЬГИН.
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