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27 Апреля 2018, 17:54 | Регион сегодня

Репетиции военного парада в Хабаровске обернулись конфликтом между дорожниками и военными

Почему военные, прогоняя тяжелые боевые машины по городским улицам, не используют "танковую обувь"?

Острые траки гусениц бронетехники оставляют  глубокие «зарубки» на свежем асфальте, уложенном дорожными службами.

В городе активно развернулся ремонт городских дорог, но военные «не щадят» их усилия. По свежеуложенному асфальту в центр города проходят танки и бронемашины, приводя в негодность целые кварталы.

«Мне неизвестно и непонятно, почему военные, прогоняя тяжелые боевые машины по городским улицам, не используют «танковую обувь» - ведь есть же  специальные защитные пластиковые и резиновые накладки», - сетует начальник городского управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо.

По его словам, недавно была капитально отремонтирована улица Ленина, однако армейские командиры не приняли никаких мер, чтобы сохранить в целости «дорожную одежду». В результате часть проезжей части там разрушено.

Олег Гроо пообещал подать в суд на военных. «Мы обязательно обсчитаем все убытки, расходы на ремонт дорог и взыщем их с виновных. Нельзя так поступать – одни делают, а другие разрушают, пусть даже и ради благих целей», - заявил он.

При этом чиновник подчеркнул, что он совсем не агитирует за то, чтобы запретить репетиции парадов, просто нужно, как в прошлые годы, «обуть» танки в «спецлапти».

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал"

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