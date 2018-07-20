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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 31 Июля, 22:47 |
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ДГК направит 66 млн рублей на капитальный ремонт энергоблока №1 Комсомольской ТЭЦ-3
Персонал подрядной организации «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» проведет капитальный ремонт объекта со средним ремонтом турбогенератора. Наибольший объем работ предстоит на котлоагрегате: замена кубов воздухоподогревателя, ремонт газового оборудования, ремонт линзового компенсатора конвективной шахты и другие. На турбоагрегате запланирована замена силового аппарата цилиндра среднего давления - вид работ, не делавшийся прежде, сообщили журналу "Дальенвосточный капитал" в пресс-службе филиала «Хабаровская генерация».
В преддверии капитального ремонта энергоблока персонал Комсомольской ТЭЦ-3 провел ряд подготовительных мероприятий. Так, в рамках подготовки спецоснастки проделан большой объем работ по ремонту такелажных приспособлений.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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