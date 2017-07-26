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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 27 Июля, 16:27 |
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Выставочный форум "ЭКСПО ДВ - 2017" в Хабаровске объединит значимые проекты
Основной задачей форума является создание единого выставочного и информационного пространства для различных областей экономики, что позволит предприятиям Дальнего Востока и Забайкалья продемонстрировать свои достижения, поделиться новыми технологическими решениями, найти партнеров для дальнейшего развития бизнеса. На объединенной выставочной площадке органично соединяются экспозиции предприятий промышленного комплекса и социального сектора, что отражает социально-экономическую направленность мероприятия, так как все, что производится в различных отраслях экономики, в первую очередь, направлено на улучшение качества жизни людей и повышение уровня благосостояния населения, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ООО «Хабаровская Международная Ярмарка».
Сегодня экономика Хабаровского края готова воспринимать инновационные решения, развивать сервисную и технологическую инфраструктуру для роста промышленности, повышения эффективности бизнеса и обеспечения комфортной и безопасной жизни, а Форум «ЭКСПО ДВ-2017» дает прекрасную возможность всем участникам внести свой вклад в дальнейшее развитие Дальнего Востока России.
Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка вот уже девятнадцать лет демонстрирует состояние и новинки ведущих отраслей экономики, национальные и этнические особенности субъектов Дальневосточного Федерального округа: Республики САХА (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской, Магаданской и Еврейской автономной областей. В этом году на выставке будет традиционно представлена экспозиция Правительства Хабаровского края, салон инновационных проектов города Хабаровска, наряду с крупными, ведущими предприятиями региона, такими как Корпорация «Сухой», Дальневосточная железная дорога, свою продукцию представят многочисленные предприятия малого и среднего бизнеса. Презентацию национальной кухни, народных промыслов и культуры продемонстрирует один из улусов Республики САХА (Якутия). Объединенную экспозицию производителей организует Еврейская автономная области. Всего около 150 компаний различных отраслей и направлений бизнеса ДФО примут участие в работе выставки.
В программе ярмарки: тематические конференции, семинары, презентации, конкурсы профессионального мастерства, традиционный конкурс «Золотая медаль Хабаровской Международной Ярмарки», оценивающий качество представленной на конкурс продукции.
В числе участников выставки «Транспорт ДВ региона 2017. Техника. Сервис. Перевозки» – лидеры транспортной и нефтегазовой отраслей: Дальтимбермаш (JohnDeere), ДМИ-Форест (Mercedes), Роснефть, Газпром и др. Современные модели легковых автомобилей будут продемонстрированы ведущими автосалонами города. Также в рамках выставки будут представлены технологии перевозок, логистика, автомобильное оборудование и авто-товары, химия, запчасти, инновации и безопасность на транспорте, и многое другое.
В программе: конференция от компании «Газпром» (г. Томск) - «Основные направления развития рынка газомоторного топлива в Дальневосточном Федеральном округе»; конкурс профессионального мастерства среди женщин-автолюбителей «АвтоЛеди»; фестиваль «АвтоЭкзотика» - демонстрация ретро-автомобилей СССР и зарубежья ХХ века.
Социально-экономическую направленность Форума «ЭКСПО ДВ - 2017» отражает специализированная выставка «МИР МЕДИЦИНЫ. Здоровье и красота. ТурЭкспоСервис».
Ведущие отечественные и зарубежные компании представят свои новейшие разработки, востребованные современной отраслью здравоохранения. В экспозиции выставки будут представлены медицинская техника, оборудование и диагностика, инновационные технологии, расходные материалы, антисептики, фарминдустрия, ортопедия, стоматология, лечение за рубежом, раздел «Здоровье матери и ребенка». В экспозиции «Здоровье и красота» будет представлена косметическая продукция, оборудование и услуги санаторно-курортного комплекса, салонов красоты, фитнес-центров. Успешно дополняет выставку актуальное на сегодняшний день направление «ТурЭкспоСервис», т.к. неотъемлемой частью здорового образа жизни является активный отдых, спорт и туризм.
В программе: «Первый Дальневосточный чемпионат по шугарингу» - проводит компания «Аравия», г. Москва; «Ярмарка Здоровья» - экспресс-тестирование общего состояния организма; «Ярмарка Путевок» - консультации и подбор индивидуальных оздоровительных или туристических маршрутов.
В этом году Форум дополнит ещё один социально-значимый проект «Наука. ОБРАЗОВАНИЕ. Молодёжная политика». На одной информационной площадке планируется объединить молодежные сообщества города и края ради всестороннего развития личности, формирования активной гражданской позиции, пропаганды здорового образа жизни, демонстрации самореализации, профессионального и творческого развития подрастающего поколения.
Квалифицированные консультации руководителей, ведущих преподавателей и специалистов фирм-участников позволят получить полную информацию по условиям поступления, обучения, оплаты и по всем вопросам образования и организации досуга. Образование и трудоустройство за рубежом, мебель и оборудование для учебных заведений и дошкольных учреждений – и эти направления будут представлены на выставке.
Планируется, что квалифицированные специалисты министерства образования Хабаровского края проведут консультации по всем вопросам образовательной системы. Большое внимание на выставке будет уделено научным разработкам и инновационным проектам.
Выставочный Форум «ЭКСПО ДВ-2017» отличается высоким уровнем проведения деловой тематической программы и насыщенностью культурно-зрелищными мероприятиями. Информационную поддержку выставочного форума осуществляю более 50 специализированных средств массовой информации.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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