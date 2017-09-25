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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Сентября, 15:30 |
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"Круглый стол" в Хабаровске обострил газовый вопрос
Не по протоколу актуальным и острым получился выездной «круглый стол» депутатов Госдумы по энергетике в Хабаровске. На первый план вышли поставки сахалинского природного газа в Хабаровский край, которые привязаны к курсы доллара. Согласно контракту регион будет получать газ от консорциума до 2025 года по цене примерно в 1,5 раза выше, чем в соседнем Приморском крае.
Как отметил заместитель председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, в настоящее время более 120 тысяч жителей края живут на повышенных тарифах за газ до 38 рублей за кВт.ч. Правительство края выделяет порядка 1,2 млрд рублей на компенсацию затрат жителям, чтобы избежать социального взрыва.
Отметим, что Хабаровский край - единственный регион страны, получающий газ не от «Газпрома», а от международного консорциума «Exxon». В 2005 году между Дальневосточной генерирующей компанией (ДГК) и Exxon Neftegas, оператором проекта «Сахалин-1», был заключен контракт сроком на 20 лет с привязкой цены к курсу доллара. Когда рубль упал, хабаровчане ощутили всю кабальную тяжесть этого договора. Затраты населения компенсирует правительство края, а промышленные потребители платят из своего кармана.
«Договор, который заключён с поставщиком, очень ёмкий и изменить условия сложно, потому что предусмотрены серьёзные штрафные санкции. Здесь нужна взвешенная позиция. Пока эта ситуация кардинально не решена, нужно договариваться, и федеральный центр нас слышит. Но в перспективе, конечно, региону необходимо переходить на газ, который идёт от отечественного поставщика, и цена на который регулируется государством. Это должно найти отражение в рекомендациях «круглого стола», - подчеркнул председатель Законодательной Думы Сергей Луговской.
Члены комитета Госдумы по энергетике на заседании «круглого стола» пообещали помочь Хабаровскому краю пообещали помочь в решение этого вопроса. Как отметил председатель профильного комитета Павел Завальный, Госдума не может напрямую влиять на действующий контракт, однако постарается найти обходной путь.
«Единственный способ – договариваться, - сказал П. Завальный, - Здесь мы упираемся в вопрос формирования новой модели дальневосточного газового рынка. Его основная задача двуедина: обеспечить условия для развития добычи газа в регионе и обеспечить приемлемые цены для потребителей. Будем искать компромисс».
Автор: Олег Кульгин
Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края
Журнал "Дальневосточный капитал"
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