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27 Сентября 2018, 15:22 | Регион сегодня |

В Хабаровском крае выросла инфляция в непродовольственной сфере

Повышающее воздействие на инфляцию оказали цены на услуги, их годовой прирост в августе составил 4,2% против 3,7% в июле

В Хабаровском крае годовая инфляция в августе повысилась на 0,1 процентного пункта и составила 3,2%.

Инфляция в крае не превышает целевого значения Банка России (вблизи 4%), но остается несколько выше, чем в целом по России (3,1%), сообщает региональное отеделение ЦБ.

Повышающее воздействие на инфляцию оказывали цены на услуги, их годовой прирост в августе составил 4,2% против 3,7% в июле. Наиболее заметно подорожали услуги междугородних автобусов и воздушного транспорта, а также услуги в сфере зарубежного туризма.

Годовая инфляция на рынке непродовольственных товаров  увеличилась с 2,9% в июле до 3,1% в августе. Основной вклад внесло удорожание легковых автомобилей и табачных изделий.

«Цены на топливо, которые в предыдущие месяцы росли повышенными темпами, в августе замедлились по сравнению с июлем в связи с реализацией мер по стабилизации ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов», – отметил управляющий Отделением по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Банка России Владимир КОВАЛЕВ.

Годовой темп прироста цен на продовольственном рынке края в августе снизился до 2,2% с 2,5% в июле, что главным образом обусловлено динамикой цен на плодоовощную продукцию, рыбопродукты и сахар. Значительно подешевели картофель, помидоры, капуста бе-локочанная, лук и груши. Медленнее росли цены на свеклу, огурцы, морковь, красную икру и рыбу. Наряду с этим ускорился рост цен на яйца, мясопродукты и пшено.

«Определенное влияние на снижение цен на продовольственные товары в регионе оказали рост предложения овощной продукции нового урожая на рынке и реализация ежегодного социального проекта «Доступная рыба», – прокомментировал Владимир Ковалев.

Олег Кульгин.  Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: тарифы  инфляция  услуги  цены 


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