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27 Сентября 2018, 18:30 | Регион сегодня

Новый генеральный директор назначен на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе

После проведенной масштабной модернизации ХНПЗ считается одним из лучших и высокотехнологичных в стране

После проведенной масштабной модернизации ХНПЗ считается одним из лучших и высокотехнологичных в стране

 

На Хабаровском НПЗ назначен новый генеральный директор. К исполнению должностных обязанностей в качестве руководителя предприятия приступил Быстров Игорь Владимирович, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Быстров И.В. прошел путь от мастера участка до заместителя директора по производству, показав себя грамотным производственником и опытным управленцем.

Прежний генеральный директор, Карпеко Филипп Владимирович, перешел на работу в центральный аппарат Группы компаний ННК на должность начальника управления по развитию нефтепереработки.

После проведенной масштабной модернизации (сумма инвестиций составила порядка 3 млрд долларов) ХНПЗ считается одним из лучших и высокотехнологичных в стране. Благодаря применению современных мировых технологий, завод выпускает нефтепродукты высочайшего экологического класса (автомобильные бензины, дизельное топливо, авиатопливо, ракетное топливо и др.), постоянно обновляя линейку.

Так, ХНПЗ разработал новое премиальное высокооктановое топливо – 101. Одним из преимуществ продукта является то, что оно облегчает эксплуатацию двигателя при низких температурах, что так важно для дальневосточного климата. В ближайшее время новое топливо поступит в сеть АЗС ННК. 

Группа компаний ННК продолжит работу по усовершенствованию технологического процесса на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе с учетом лучших мировых практик. Перед Быстровым И.В. акционером поставлена задача усилить кадровый потенциал и продолжить реализацию проектов, направленных на улучшение экологической ситуации и повышение уровня промышленной безопасности.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Теги: АЗС  ХНПЗ  топливо  ННК  бензин  нефтепереработка  завод 


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