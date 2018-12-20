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Шантары станут доступными не только для иностранных туристов
В правительстве Хабаровского края состоялось последнее в этом году расширенное заседание. На нем подвели итоги реализации мероприятий по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров Большой Уссурийский - Шантары» в период с 2013 по 2018 год. За пять лет в объекты кластера частные инвесторы вложили более 3,7 млрд рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
В Хабаровске был модернизирован яхт-клуб, установлено колесо обозрения и завершена реконструкция плавательного бассейна. В селе Сикачи-Алян создано семейное нанайское подворье «Стойбище сородичей», где проводятся тематические мастер-классы для туристов и организуют экскурсии к петроглифам. В Тугуро-Чумиканском районе в бухте Онгачан построен комфортабельный «Центр приема туристов «Охотоморье» вместимостью 60 человек.
Однако экскурсионные туры доступны на Шантаны чаще всего для иностранных туристов – из Китая, Кореи и Японии. Стоимость тура составляет несколько сотен тысяч рублей на человека из-за труднодоступности островов. Добраться до архипелага возможно только вертолетом, либо по морю. Ближайший остров находится в четырехстах километрах от Николаевска-на-Амуре.
- За последние годы на развитие туристической инфраструктуры в крае направлены сотни миллионов рублей. Понятно, что основная задача - получение прибыли от вложенных средств. Но мы не должны забывать о жителях Хабаровского края. Они должны иметь большую возможность увидеть достопримечательности региона, в котором живут. Я прошу более детально проработать вопрос доступности внутреннего туризма. Особенно это должно касаться школьников, молодежи. Обязательно нужно продумать речные маршруты, зимние виды отдыха. Чтобы наши люди за небольшие деньги могли получить комфортный незабываемый отдых, что и граждане других стран за совершенно другие деньги, - подчеркнул губернатор Сергей Фургал.
Глава региона обратил внимание членов правительства на местных инвесторов. В Хабаровском крае есть предприниматели, которые готовы вкладывать свои средства в развитие туристической отрасли региона и делать отдых доступным. Однако без поддержки краевых властей сделать такие маршруты доступными для большинства жителей региона не получится.
В частности, инвесторы попросили помощи в вопросе аренды земли для восстановления взлетно-посадочной площадки в селе им. Полины Осипенко. Это не только позволит реализовать проект под названием «Родина» Дальневосточного центра активного отдыха и путешествий, но и сделает более доступным отдаленный район края.
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