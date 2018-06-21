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28 Января 2013, 16:09 | Регион сегодня

На АТПФ Хабаровский край представил 17 приоритетных проектов регионального развития

Общая стоимость проектов Хабаровского края, представленных на Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме, составляет 74,4 млрд. рублей. Сроки реализации большинства проектов составляют 2-6 лет, а период окупаемости – от 2,6 до 13,3 лет.

Во Владивостоке состоялась церемония открытия 21-ой ежегодной сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ), в которой принимают участие более 300 гостей из 33 стран мира, в том числе руководители крупных международных организаций и объединений, представители Хабаровского края.

В рамках сессии АТПФ состоится несколько пленарных заседаний по вопросам политики и безопасности, экономики и торговли, регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также презентация субъектов ДФО.

Свои инвестиционные возможности в рамках форума представил и Хабаровский край. Участники встречи ознакомились с перечнем из 17 приоритетных проектов регионального развития. Один из них – программа долгосрочного развития аэропорта Хабаровск (Новый). Напомним, что развитие и модернизация аэровокзала позволит сформировать в крае ведущий авиационный хаб на Дальнем Востоке РФ, создаст современную инфраструктуру для развития бизнеса, включая торговлю и сферу услуг. Ожидается, что пассажиропоток аэропорта возрастет до 2,5 млн человек к 2020 году и до 4 млн – к 2030 году.

В перечень приоритетных инвестпроектов региона вошли также строительство морского терминала по перегрузке железнорудных концентратов в заливе Советская Гавань, завода по производству базальтового ровинга, горно-обогатительного комбината на Правоурмийском месторождении олова, ТЭЦ в г. Советская Гавань, речного круизного судна в рамках проекта «Амур-Батюшка», модернизация производства газовых турбин в г. Хабаровск с применением нанотехнологий, реконструкция Некрасовского свиноводческого комплекса, развитие горнолыжного комплекса «Холдоми» и др.

Ознакомиться с инвестиционным потенциалом Хабаровского края участники АТПФ смогут на протяжении трех дней. По итогам 21-й сессии форума планируется подписание ряда документов, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: аэропорт Хабаровск  инвестиционные проекты  АТР  АТПФ 


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