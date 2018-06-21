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28 Января 2016, 17:59 | Регион сегодня

К переписи малого и среднего бизнеса готовится Хабаровский край

О необходимости участия в предстоящей бизнес-переписи журналу "Дальневосточный капитал" рассказал руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю (Хабаровскстат) Сергей Позолотин

- Что такое бизнес-перепись и для чего она нужна?

- Общенациональную бизнес-перепись Росстат проводит каждые пять лет. Официально она называется «Сплошное статистическое наблюдение субъектов малого и среднего предпринимательства». Государство хочет выяснить, какой реальной экономической силой обладает этот сегмент экономики - в стране в целом и в каждом субъекте Российской Федерации, в частности.

Масштабное исследование пройдет в первом квартале 2016 года по итогам 2015-го. В России, по предварительным данным, оноохватит 16 тысяч средних предприятий, а также 2,8 миллиона малых и 3,6 миллиона индивидуальных предпринимателей. В Хабаровском крае участие примут 86 средних предприятий, 29900 – малых и 32700 индивидуальных предпринимателей.

По результатам «бизнес-переписи» можно будет в масштабах нашего края, каждого его района и муниципального образования проанализировать возможности развития и государственной поддержки малых, средних и индивидуальных предпринимателей. А они, в свою очередь, получат более четкое представление о конкурентной среде, заметят незанятые ниши, перспективы для воплощения инновационных проектов, в том числе с использованием более широкой помощи со стороны федерального и местного бюджетов.

Прошлое обследование 2011 года уже позволило нам уточнить круг экономически активных предприятий и предпринимателей, получить более предметные данные по широкому кругу критериев, включая такие как наличие и состояние основных фондов, их видовая структура, обеспеченность помещениями для ведения бизнеса, наличие автомобильного парка, уровень инновационной активности.

- Что будет интересовать территориальный орган Росстата?

- Адрес (место нахождения) субъекта малого и среднего бизнеса, виды его экономической и параметры производственной деятельности (выручка, расходы), а также стоимость и состав основных средств, размеры и направления инвестиций в основной капитал, количество работников и начисленная им заработная плата.

Отдельная группа вопросов связана с господдержкой. Была ли она оказана и если да, то в каком виде, и что вообще предприниматель знает о ней. Этот новый пункт предложило Минэкономразвития.

- С начала ноября начали работать регистраторы, в чем заключается их деятельность?

- Специальные представители статистической службы – регистраторы – отправились по всему региону в места массовой концентрации малых предприятий-юрлиц и индивидуальных предпринимателей – технопарки, бизнес-центры и т.п. Цель – уточнить их фактические адреса и передать им формы статистической отчетности.

Обход регистраторов - часть объемной работы статистической службы по организации и проведению с января по конец марта 2016 года общенациональной переписи бизнеса – сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

Такая перепись поможет уточнить экономическую ситуацию в стране, а также получить максимально полную и достоверную информацию о положения дел в этом секторе экономики.

У всех регистраторов есть удостоверения за подписью главы Росстата Александра Суринова. Сотрудники ГУ МВД РФ по Хабаровскому краю предупреждены о появлении статистиков. Это поможет избежать разного рода конфликтных или спорных ситуаций.

Сейчас занято 29 регистраторов, они должны обойти 160 мест, где компактно расположен малый бизнес и ИП.

- Зачем на время подготовки к переписи статистики прибегают к помощи «регистраторов»?

- Малый и средний бизнес очень подвижен – часто меняет фактические адреса. Кроме того, с момента последней подобной переписи некоторые бизнесмены могли закрыть дело или переоформить его. Поэтому у Росстата и появились регистраторы. Это сотрудники, задача которых в ноябре-декабре этого года обходить бизнес-центры, технопарки, бизнес-инкубаторы и другие места массового сосредоточения фирм и их представительств, чтобы вручать предпринимателям пакеты с формами наблюдения и указаниями по их заполнению.

Регистраторы зафиксируют, какие фирмы остались в прежних офисах, какие переместились и какие въехали вместо них. Но стат-инструментарий (бланк формы и инструкцию) передадут всем, кто подойдет под критерии малого бизнеса.

Сверившись с нашей базой данных, во второй половине декабря мы разошлем опросники тем респондентам, с которыми у регистраторов встретиться не получилось.

- Как скоро появятся результаты бизнес-переписи?

- Предварительные - на сайте Росстата и его территориальных органов - в декабре 2016 года. Окончательные – до 1 июля 2017-го. С подробной раскладкой по всей стране, по каждому субъекту РФ, по каждому муниципальному району и городу.

- Обязательно ли участие в бизнес-переписи?

- Да, обязательно. Уклонение ведет к штрафу. С 2016 года он обещает стать очень серьезным. Но даже если штраф уплачен, респонденту все равно придется представить информацию в органы статистики.

Журнал "Дальневосточный капитал".  

Теги: перепись  Хабаровскстат 


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