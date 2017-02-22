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В ТОСЭР "Комсомольск" появился новый резидент - "АКОР Инструмент"
Проект с объемом инвестиций 674,7 млн рублей позволит создать около 80 рабочих мест, а его реализация будет способствовать формированию производственного кластера по выпуску запчастей для самолетостроения в регионе, сообщает пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока, Предприятие обеспечит имеющиеся потребности в твердосплавном осевом инструменте для Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ), а также резидентов ТОСЭР «Комсомольск» и других предприятий дальневосточного региона.
На полную мощность предприятие заработает уже к концу текущего года. Предполагается выпуск порядка 250 тысяч единиц продукции в год. В планах компании увеличение объемов.
По словам генерального директора ООО «АКОР Инструмент» Анатолия Корогодского, в перспективе на предприятии планируют наладить экспорт готовой продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Создание предприятия запустит многие механизмы, необходимые для развития современного производства. В первую очередь, речь идет о внедрении современной системы подготовки кадров. Мы планируем тесное сотрудничество с местным техническим университетом, для которого будет сформирован заказ на профильных специалистов», - приводятся слова Анатолия Корогодского в пресс-релизе Министерства по развитию Дальнего Востока.
Напомним, что ТОСЭР «Комсомольск» создана Постановлением Правительства Российской Федерации № 628 от 25 июня 2015 года. В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 19 заявок на получение статуса резидента ТОР «Комсомольск». Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 35 млрд рублей с перспективой создания более 3 тысяч рабочих мест. В настоящее время резидентами ТОСЭР «Комсомольск» являются 7 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций около 8,5 млрд рублей.
Вера КАЛИНИНА.
- В ТОСЭР "Комсомольск" появился новый резидент - "АКОР Инструмент"
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