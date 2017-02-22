Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 28 Февраля, 23:15 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 57 р.
1 EUR 61 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 840 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Японско-российская компания JGC Evergreen стала первым иностранным резидентом ТОР "Хабаровск"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 2, 2017

Регион сегодня
28.02 |
Дальневосточная железная дорога направила на соцзащиту 9,5 млрд рублей
28.02 |
Дальневосточные проекты не вошли в шестерку лучших "Премии развития – 2017"
28.02 |
В ТОСЭР "Комсомольск" появился новый резидент - "АКОР Инструмент"
28.02 |
ФРДВ и "Почта Банк" направят на кредитование получателей дальневосточного гектара до 3 млрд рублей
28.02 |
Корпорация развития Камчатки и Государственный банк развития Китая намерены сотрудничать
статьи раздела
Компании
22 Февраля 2017, 14:24
Виктор МИЛУШ, генеральный директор ПАО "ДЭК": Расширяем зону обслуживания, оптимизируем бизнес-процессы 1 февраля 10-летие со дня образования отметила Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК), созданная в результате реформирования энергетики Дальнего Востока. На сегодняшний день это крупнейшая энергосбытовая компания и гарантирующий поставщик электроэнергии в четырех субъектах РФ.
статьи раздела
Компании
22 Февраля 2017, 14:12
Отразится ли ликвидация Спецстроя на дальневосточной стройке? За последние 25 лет история показала, что строить на огромных просторах Дальнего Востока надо крупными силами. Тогда это будет эффективно, качественно и быстро. К сожалению, все эти годы более-менее значительные местные строительные компании не выдерживали испытания временем. Например, в Приморье в последние годы ушли со строительного рынка "Тихоокеанская мостостроительная компания", группы компаний RDS (ранее "Востокинвестстрой") и "Далта". Были и другие обидные потери.
статьи раздела
Рынки
20 Февраля 2017, 10:20
Дальневосточная автомечта реализована в Магадане Пока дальневосточники только мечтают об отмене таможенных пошлин, жители Магаданской области уже много лет пользуются такой привилегией
статьи раздела
Рынки
20 Февраля 2017, 09:49
На Дальний Восток федеральные продуктовые сети так и не дошли Основные тенденции последних двух лет в продуктовом ретейле на Дальнем Востоке, очевидно, сохранят свою силу, и уже в ближайшее время стоит ждать заметных изменений на рынке и даже в некоторой степени обновления состава игроков, считают эксперты.
статьи раздела
Рынки
20 Февраля 2017, 09:40
Приморье устало продавать "Хаятт" Приморский край может избавиться от непосильной ноши в виде недостроенного отеля "Хаятт Владивосток Бурный" уже этим летом - торги назначены на 8 июня.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
28 Февраля 2017, 15:12 | Регион сегодня

В ТОСЭР "Комсомольск" появился новый резидент - "АКОР Инструмент"

Компания планирует запустить завод по изготовлению и восстановлению твердосплавного металлорежущего инструмента и корпусов для фрез. Новое производство появится в Комсомольске-на-Амуре.

Проект с объемом инвестиций 674,7 млн рублей позволит создать около 80 рабочих мест, а его реализация будет способствовать формированию производственного кластера по выпуску запчастей для самолетостроения в регионе, сообщает пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока, Предприятие обеспечит имеющиеся потребности в твердосплавном осевом инструменте для Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ), а также резидентов ТОСЭР «Комсомольск» и других предприятий дальневосточного региона.

На полную мощность предприятие заработает уже к концу  текущего года. Предполагается выпуск порядка 250 тысяч единиц продукции в год. В планах компании увеличение объемов.

По словам генерального директора ООО «АКОР Инструмент» Анатолия Корогодского, в перспективе на предприятии планируют наладить экспорт готовой продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Создание предприятия запустит многие механизмы, необходимые для развития современного производства. В первую очередь, речь идет о внедрении современной системы подготовки кадров. Мы планируем тесное сотрудничество с местным техническим университетом, для которого будет сформирован заказ на профильных специалистов», - приводятся слова Анатолия Корогодского в пресс-релизе Министерства по развитию Дальнего Востока.

Напомним, что ТОСЭР «Комсомольск» создана Постановлением Правительства Российской Федерации № 628 от 25 июня 2015 года. В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 19 заявок на получение статуса резидента ТОР «Комсомольск». Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 35 млрд рублей с перспективой создания более 3 тысяч рабочих мест. В настоящее время резидентами ТОСЭР «Комсомольск» являются 7 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций около 8,5 млрд рублей.

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: АКОР Инструмент  тосэр  Комсомольск 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Финансы
21 Февраля 2017, 16:34
Скимминг, фишинг, фарминг, вишинг и "нигерийские письма" дошли до Дальнего Востока На Дальнем Востоке за два года раскрыто 10 случаев скимминга и хакерских атак на банковские счета клиентов
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
20 Февраля 2017, 09:05
ОПРОС "Дальневосточного капитала": Кого предпочитает босс - командного игрока или свободного художника? То, что одни люди склонны играть в команде, а другие предпочитают одиночную работу, становится заметно уже при наблюдении за маленькими детьми. Даже в детских играх одних привлекает слаженная работа в команде, а другие хотели бы отвечать только за себя. Бесспорно, взрослая жизнь диктует свои условия: любой крупный и средний бизнес предполагает слаженную команду. А вот остается ли простор "свободным художникам" (как среди сотрудников, так и среди руководителей), рассуждали представители дальневосточных компаний.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Февраля 2017, 17:45
Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Первая "скрипка" открытого города Человеку с рождения важно находиться в правильной атмосфере - семьи, человеческого окружения, пространства, энергетики, в конце концов. И только тогда он может гармонично развиваться, расти духовно и делать то, что ему предназначено.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Февраля 2017, 17:35
Vladivostok Boat Show по традиции пройдет во Владивостоке в мае В этом году гостям и участникам мероприятия будут открыты новые форматы и возможности.
статьи раздела
Вкус жизни
16 Февраля 2017, 17:03
Заповедник "Магаданский": Прикоснуться к первозданной жизни Магаданская земля - Magterra - для многих это неизведанная земля (Terra Incognita). Что же мы знаем о ней?
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика