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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 28 Февраля, 14:44 |
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Хабаровск заволокло дымом от палов в Китае
Об этом сообщили в краевом управлении лесами.
- По данным спутникового мониторинга Рослесхоза, задымление в краевом центре возникло из-за сельскохозяйственных палов в КНР. На снимках четко виден дымовой шлейф. Более того, вчера задымление ожидали в Приморье. Сегодня ветер сменился на юго-западный, и дым принесло в южные районы края и Хабаровск. Традиционно весной в КНР сжигают остатки соломы. Как только ветер переменится, задымление прекратится, - пояснили в ведомстве.
Также в управлении уточнили, что сегодня, 27 февраля, лесных пожаров в регионе не зарегистрировано. Всего с начала сезона возникло 10 возгораний, но они были оперативно потушены, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Напомним, что с понедельника Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении особого противопожарного режима сразу в восьми районах региона - в Амурском, Нанайском, Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Советско-Гаванском, Ванинском и Хабаровском. На этих территориях установлен запрет на посещение лесов, разведение костров, палов, проведение огневых работ. За его нарушение граждан ожидают повышенные штрафы.
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