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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 28 Февраля, 14:44 |
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В Хабаровском крае состоится открытый конкурс для застройщиков
Сергей Фургал провел заседание рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков. В этот раз разбирались проблемы как минимум 700 жителей края, купивших квартиры в домах, ставших долгостроями, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Так, о проблемах с финансированием сообщил глава компании «Диалог». Этот застройщик возводит многоэтажные дома по улицам Салтыкова-Щедрина и Кавказской. Ранее подрядчик взял на себя обязательство ввести объекты к июню этого года, уверяя в стабильном финансировании. Однако банки приостановили выдачу денег по кредитным линиям.
- Если вы не будете исполнять свои обязательства, как положено, вам придется пройти процедуру банкротства, а нам просто привлечь других застройщиков. В любом случае дома должны быть достроены. Каким путем мы пойдем – зависит от вас, - сказал губернатор застройщику.
Проблемы во время строительства возникли и у компании «Город», которая является соучредителем такой же проблемной строительной компании «Свой дом». Фирма-застройщик возводит два дома в северном микрорайоне Хабаровска. Дольщики около года не могут получить свои квартиры из-за проблем с водоснабжением. Власти региона обязали завершить строительство трубопровода и ввести объекты в эксплуатацию к маю.
- Большой вопрос к чиновникам. Почему из года в год выдаются разрешения на строительство предпринимателям с сомнительной репутацией. До каких пор мы будем допускать такие вещи? Ведь на рынке много добросовестных застройщиков, которых не допускают к подрядным работам, - подчеркнул Сергей Фургал.
Ранее краевые власти уже помогли приобрести очистные сооружения компании «Солнечная поляна», которая построила жилой квартал «Солнечный город» без подведения к канализации. Однако по каким-то причинам локальные очистные сооружения до сих пор не установлены. Застройщик обязался выполнить все работы до 4 марта.
История с другим застройщиком – муниципальной компанией «УКС», которая взяла с дольщиков оплату за квартиры в полном объеме и бросила дом недостроенным, а сейчас находится в стадии банкротства, - с мертвой точки пока не сдвинулась.
В администрации Хабаровска утверждают, что есть другой застройщик, который готов довести строительство до конца, вложив 120 млн рублей. Однако взамен он планирует получить участок земли в центре города.
- С учетом этих затрат и средств дольщиков получается, что цена квадратного метра превысит 130 тысяч рублей. Я никак не могу согласиться с этим вариантом, который упорно предлагает администрация города. Так мы создадим опасный прецедент для других застройщиков. Необходимо тщательно разобраться в том, как расходовались деньги дольщиков и каким образом распределялись квартиры. Определить и наказать в соответствии с законом тех, кто довел до такой ситуации. Только после этого будем решать вопрос достройки, - возразил глава региона.
Также Сергей Фургал поручил провести открытый конкурс на достройку проблемного объекта в Хабаровском районе. Здесь компания «Тополек», построив два дома, на третьем остановила работы на уровне котлована. Квартиры приобрели 14 семей. В отношении руководителя строительной фирмы возбуждено уголовное дело. Как отмечают дольщики, из-за бюрократических процедур затягиваются переговоры с новым застройщиком, которому в качестве компенсации предлагается земельный участок. По словам губернатора, открытый конкурс позволит в короткие сроки привлечь ответственных предпринимателей, которых можно заинтересовать более выгодным компенсационными участками.
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