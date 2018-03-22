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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Марта, 15:57 |
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В Комсомольске-на-Амуре в 10 раз увеличили арендную плату для нестационарной торговли
В 2018 году здесь в десять раз подняли ставку арендной платы под объекты нестационарной торговли. И это при том, что оборот розничной торговли в городе и так упал ниже средних многолетних значений.
Совет предпринимателей города, пытаясь как-то повлиять на ситуацию, пишет обращения в адрес мэрии и городской думы, однако добиться ответа не может уже в течение трех месяцев. В местном предпринимательском сообществе считают, что идет затягивание процесса и нежелание городских властей обсуждать эту тему.
«Эта ситуация имеет острый социальный и экономический подтекст. Она может негативно сказаться на стоимости продуктов для конечных потребителей, а также инвестиционных рейтингах всего региона. Приходится с этими вопросами, по сути, муниципального уровня, выходить на губернатора», - отметил председатель хабаровской «ОПОРЫ» Сергей МАЗУНИН.
Общественник подчеркнул, нестационарные торговые объекты – приоритет в рамках концепции развития торговли Российской Федерации, утвержденный Минпромторгом, однако администрация Комсомольска-на-Амуре, по всей видимости, имеет свой взгляд на политику федерального центра.
В Хабаровске на днях прошло заседание совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при губернаторе Хабаровского края Вячеславе Шпорте. В ходе его работы комсомольские предприниматели рассказали о десятикратном повышении стоимости аренды земли под нестационарные торговые объекты в Комсомольске-на-Амуре. По итогам заседания губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт дал поручение разобраться с этим вопросом.
Олег Кульгин.
- В Комсомольске-на-Амуре в 10 раз увеличили арендную плату для нестационарной торговли
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