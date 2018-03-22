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28 Марта 2018, 17:14 | Регион сегодня |

СКР провел обыск и выемку документов в хабаровском "Агроэнерго"

Следственными органами СКР по Хабаровскому краю проведен масштабный обыск на предприятии "Агроэнерго"

В ходе следственных действий допрашивается руководство общества и происходит выемка документов, об этом сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-служба ведомства.

Также следователями принимаются меры по установлению имущества коммерческой организации и наложению ареста на него, проводится активная работа по признанию работников потерпевшими по уголовному делу.

По данным следствия, в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года руководством АО "СК "Агроэнерго" допущена задолженность по выплате заработной платы перед 400 сотрудниками в сумме более 24 миллионов рублей. В связи с этим следственными органами регионального СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). 

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также скорейшего погашения задолженности перед работниками общества. Расследование поставлено на особый контроль у руководства краевого следственного управления», - сообщается в пресс-релизе ведомства.

Как ранее сообщал «Дальневосточный капитал», на животноводческой ферме «Агроэнерго» в Хабаровском крае произошел падеж 24 тысяч свиней. За последние 4,5 месяца поголовье уменьшилось с 42 тысяч до 18 тысяч голов. Животные умирают от голода и болезней каждый день. Коллектив не получает зарплату с января.

Ситуация на предприятии уже не просто критическая, а катастрофическая: корм заканчивается, вода подается только с 18.00 до 6.00 часов, этого времени не хватает, чтобы наполнить резервуары. Воды не хватает для кормления животных, крайний дефицит с кормами, судьба оставшихся 18 тысяч свиней практически предрешена.

Председатель совета директоров ООО «СК «Агроэнерго» Сергей Голев сообщил СМИ, что у предприятия накопилось 500 млн рублей долга за электричество и газ.

Напомним, ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в холдинг «РусГидро») в рамках программы по оптимизации активов продало дочернее АО «Сельскохозяйственный комплекс «Агроэнерго»(Хабаровский край). Победителем аукциона по продаже 3,319 млн акций комплекса стал единственный участник - ООО «Велес» (Амурская область). Сделка состоялась по начальной цене - 97,5 млн рублей. СК «Агроэнерго» - сельскохозяйственное предприятие в Хабаровском крае, занимающееся производством, переработкой и реализацией свинины. Компания зарегистрирована в 2002 году. ООО «Велес» - микропредприятие, специализирующееся на оптовой торговле зерном. Компания зарегистрирована в Благовещенске в 2013 году, принадлежит физлицам.

Правительство Хабаровского края попыталось повлиять на ситуацию. В 2017 году «Агроэнерго» были предоставлены в качестве субсидий 19 млн рублей федеральных средств, но они растворились, как капля в море. Предприятие за них даже не отчиталось перед бюджетом. А в конце прошлого года ситуация резко обострилась. Заместитель председателя правительства Хабаровского края – министр сельского хозяйства Александр Купряков сообщил, что долги энергетиков составляют уже 800 млн рублей.

По информации, полученной корреспондентом «Дальневочного капитала» от источников в региональном Минсельхозе, из «Агроэнерго» в спешном порядке увольняются ведущие специалисты.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: СКР  Агроэнерго 


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