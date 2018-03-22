|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 28 Марта, 19:28 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
СКР провел обыск и выемку документов в хабаровском "Агроэнерго"
В ходе следственных действий допрашивается руководство общества и происходит выемка документов, об этом сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-служба ведомства.
Также следователями принимаются меры по установлению имущества коммерческой организации и наложению ареста на него, проводится активная работа по признанию работников потерпевшими по уголовному делу.
По данным следствия, в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года руководством АО "СК "Агроэнерго" допущена задолженность по выплате заработной платы перед 400 сотрудниками в сумме более 24 миллионов рублей. В связи с этим следственными органами регионального СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также скорейшего погашения задолженности перед работниками общества. Расследование поставлено на особый контроль у руководства краевого следственного управления», - сообщается в пресс-релизе ведомства.
Как ранее сообщал «Дальневосточный капитал», на животноводческой ферме «Агроэнерго» в Хабаровском крае произошел падеж 24 тысяч свиней. За последние 4,5 месяца поголовье уменьшилось с 42 тысяч до 18 тысяч голов. Животные умирают от голода и болезней каждый день. Коллектив не получает зарплату с января.
Ситуация на предприятии уже не просто критическая, а катастрофическая: корм заканчивается, вода подается только с 18.00 до 6.00 часов, этого времени не хватает, чтобы наполнить резервуары. Воды не хватает для кормления животных, крайний дефицит с кормами, судьба оставшихся 18 тысяч свиней практически предрешена.
Председатель совета директоров ООО «СК «Агроэнерго» Сергей Голев сообщил СМИ, что у предприятия накопилось 500 млн рублей долга за электричество и газ.
Напомним, ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в холдинг «РусГидро») в рамках программы по оптимизации активов продало дочернее АО «Сельскохозяйственный комплекс «Агроэнерго»(Хабаровский край). Победителем аукциона по продаже 3,319 млн акций комплекса стал единственный участник - ООО «Велес» (Амурская область). Сделка состоялась по начальной цене - 97,5 млн рублей. СК «Агроэнерго» - сельскохозяйственное предприятие в Хабаровском крае, занимающееся производством, переработкой и реализацией свинины. Компания зарегистрирована в 2002 году. ООО «Велес» - микропредприятие, специализирующееся на оптовой торговле зерном. Компания зарегистрирована в Благовещенске в 2013 году, принадлежит физлицам.
Правительство Хабаровского края попыталось повлиять на ситуацию. В 2017 году «Агроэнерго» были предоставлены в качестве субсидий 19 млн рублей федеральных средств, но они растворились, как капля в море. Предприятие за них даже не отчиталось перед бюджетом. А в конце прошлого года ситуация резко обострилась. Заместитель председателя правительства Хабаровского края – министр сельского хозяйства Александр Купряков сообщил, что долги энергетиков составляют уже 800 млн рублей.
По информации, полученной корреспондентом «Дальневочного капитала» от источников в региональном Минсельхозе, из «Агроэнерго» в спешном порядке увольняются ведущие специалисты.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- СКР провел обыск и выемку документов в хабаровском "Агроэнерго"
- В Комсомольске-на-Амуре в 10 раз увеличили арендную плату для нестационарной торговли
- Лесная отрасль Хабаровского края наращивает экспортный потенциал
- Сотрудница Хабаровской генерации завоевала Гран-при на фестивале "Серебряная корюшка"
- В Хабаровском крае планируют ввести 375 тысяч квадратных метров жилья
- В Хабаровском крае количество проблемных объектов в долевом строительстве увеличилось в два раза
- В Хабаровском крае от неизвестной причины и голода погибли 24 тысячи свиней
- ДВЖД разрешит "Амурметаллу" самостоятельно разгружать контейнеры с металлоломом
- В Хабаровском крае за Путина проголосовали 65,78 процентов избирателей
- В Хабаровске начинается строительство нового пассажирского авиатерминала
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.