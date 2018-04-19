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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 28 Апреля, 13:15 |
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Национальный лесной форум пройдет в Хабаровске
Мероприятие организуется под эгидой Государственной думы РФ, при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ.
Организаторы национального форума ставят главной целью мероприятия - повышение эффективности многоцелевого использования российских лесов. На форуме организовано несколько рабочих площадок: лесной комплекс России, эффективность государственного управления лесами, охрана и защита лесов и другие.
Участники выносят на обсуждение вопросы законодательного регулирования лесных отношений, мер по противодействию незаконному использованию лесов. Лучшие практики регионального развития отдельных направлений лесопользования будут представлены на завершающем этапе форума в Москве.
- Проблемы сохранения лесов, их многоцелевого использования, развития лесной промышленности для России не теряют актуальности уже много лет. Надеюсь, что проведение в Хабаровске одного из этапов национального форума послужит привлечению внимания ко многим проблемам этого направления и их решению, в том числе через совершенствование законодательства на федеральном уровне, - отметил Борис Гладких, депутат Государственной думы РФ от Хабаровского края.
Ранее в Хабаровске состоялось совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ – Полномочного Представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В ходе совещания было отмечено, что несмотря на развитие лесопромышленного комплекса Дальнего Востока, ситуация в отрасли остается непростой.
Доля лесного комплекса в экономике Дальнего Востока находится на уровне 1,5%. Это крайне низкий показатель, учитывая колоссальные объемы запасов леса, которые сосредоточены в регионе. В числе проблем отрасли в регионе также озвучили низкий уровень освоения расчетной лесосеки, и коррупцию в данной области.
Напомним, первый этап форума прошел в Ижевске 23-25 марта, в котором приняли участие более 320 человек из 27 субъектов. Завершится национальный форум итоговым мероприятием в Москве, на котором будут представлены примеры лучших практик лесопользования в регионах России для совершенствования законодательства на федеральном уровне.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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