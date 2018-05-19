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Среда| 30 Мая, 01:28 |
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Праздничное шествие в Хабаровске объединило десятки тысяч человек
В красочной колонне по главной городской улице Муравьева-Амурского от Комсомольской площади до площади имени Ленина прошли представители учебных заведений, общественных организаций, трудовых и творческих коллективов, национальных диаспор, участники Международного военно- музыкального фестиваля "Амурские волны", простые жители Хабаровска и иностранные делегации, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
С трибуны их по традиции приветствовали официальные лица Хабаровска и края, депутаты Государственной Думы, краевого парламента, почетные жители города. В этом году в праздничных мероприятиях принимают участие сразу несколько официальных делегаций из городов побратимов. Самая многочисленная - из Пучона (Республика Корея). В её составе 10 человек, в том числе почетный президент кардиологической клиники Сэчжон, почетный гражданин города Хабаровска Пак Ён Гван. Не менее представительная группа гостей из Китая. Поздравить хабаровчан также приехали жители и представители властей Харбина, Хэгана, Цзямусы и Фуюаня. В театрализованной колонне по главной улице города прошли гости из Японии - мэры городов Мусасино, Ниигаты, а также члены ассоциации Мусасино-Тама-Хабаровск. В празднике участвуют официальные делегации из Вьетнама, Монголии, Республики Беларусь и Портленда (США).
В течение дня в Хабаровске запланирована обширная культурная программа. На городских площадях, в парках и скверах пройдут концерты, выставки и фестивали. По традиции, празднование сегодня завершится большим фейерверком на набережной Амура в 22:00.
Между тем, праздничные мероприятия, посвящённые Дню города, продолжатся следующую неделю до 31 мая. Напомним, Хабаровск был основан в по приказу генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева. 31 мая 1858 года на берегу Амура высадились солдаты 13-го Восточно-Сибирского линейного батальона под командованием капитана Якова Дьяченко и основали военный пост, назвав его Хабаровка — в честь землепроходца XVII века Ерофея Хабарова. Эта дата считается датой основания города.
Фото - Валерий Спидлен.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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