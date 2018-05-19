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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Мая, 01:28 |
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Лесоперерабатывающее предприятие в Хабаровском крае могут закрыть
«В случае установления фактов их невыполнения в качестве меры предусмотрено наказание вплоть до административного приостановления действия предприятия на срок до 90 суток», - сообщили «Дальневосточному капиталу» в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю.
Напомним, вечером 27 мая, загорелся пиломатериал на открытой площадке для складирования этого предприятия, располагающегося в селе Лидога Нанайского района Хабаровского края. Пожар был локализован на площади 1000 кв. метров. Возникла угроза на перенос огня на близлежащие жилищные постройки. Благодаря слаженным действиям авиации, сил пожарной охраны и спасателей распространение огня удалось не допустить на жилые дома. Экипажем самолета Бе-200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России после проведенной авиаразведки было выполнено 11 сбросов воды на очаги пожара, также вертолет Ми-8 выполнил 9 сбросов. Всего было слито около 160 тонн воды.
По факту пожара начата проверка сотрудниками Государственного пожарного надзо-ра МЧС России. В ведомстве «Дальневосточному капиталу» сообщили, что к данному предприятию уже были применены меры административного воздействия по факту нарушения требований пожарной безопасности. В 2017 году органами Государственного пожарного надзора была проведена проверка юридического лица, в результате которой выявлено 73 нарушения требований пожарной безопасности, выписано 12 предписаний на их устранение. Среди них – захламлённость территории остатками лесопереработки, несоблюдение требований пожарной безопасности при складировании и хранении материалов деревообработки, а также отсутствие источников пожарного водоснабжения. На юридическое лицо наложен штраф в размере 200 тысяч рублей.
В ходе повторной проверки хода выполнения ранее выданных предписаний сотрудниками Госпожнадзора выявлены факты того, что часть нарушений так и осталась не устранена. По решению суда на юридическое лицо наложен штраф в размере 70 тысяч рублей. Самый крайний срок выполнения предписаний – 30 мая. В настоящее время руководителю предприятия вручено распоряжение на проведение внеплановой проверки по контролю за выполнением предписаний. В случае установления фактов их невыполнения в качестве меры предусмотрено наказание вплоть до административного приостановления действия предприятия на срок до 90 суток.
Олег КУЛЬГИН.
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