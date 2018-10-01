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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 11 Октября, 18:03 |
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Правительство Хабаровского края создает все условия для личной и профессиональной реализации молодежи
На встрече также говорили о создании спортивной инфраструктуры, программы на телевидении для молодых людей, новых мест массового отдыха, развитии молодежного движения в каждом муниципальном образовании края, об участии во Всемирном фестивале молодежи. Задавали и личные вопросы: есть ли аккаунт в социальной сети Инстаграмм, хобби, любимое место отдыха и многое другое, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Участники форума «Амур» рассказали о своих проектах, которые будут реализованы на территории Хабаровского края. Они связаны с развитием волонтерства, туризма, социальной сферы, защиты окружающей среды. Напомним, на втором Дальневосточном форуме «Амур» молодежь Хабаровского края завоевала сразу 12 грантов на общую сумму 1,9 млн рублей. Их инициативы получили высокую оценку федеральных экспертов. Вячеслав Шпорт отметил, что форум – это хорошая площадка для молодых людей, где они могут полноценно раскрыть свой потенциал.
«У нас в крае растет хорошее, нацеленное на созидание поколение. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы молодые люди могли в полной мере себя реализовать. Выстраиваем механизмы поддержки для продвижения в бизнесе, в системе государственного и муниципального управления, в науке, общественной жизни. На это направлен большой комплекс программ и проектов по демографии, науке, образованию, жилищной политике», - отметил Губернатор края.
Кроме того, Вячеслав Шпорт поздравил лучших сотрудников и представителей молодежи региона. Впервые в этом году они были отмечены высшей краевой отраслевой наградой. Почетного звания «Заслуженный работник сферы молодежной политики Хабаровского края» удостоены два человека. Это проректор по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования ТОГУ Александр Мшвилдадзе и генеральный директор краевого центра «Созвездие» Алла Волостникова.
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