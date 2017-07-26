|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 28 Июля, 18:40 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Первый "гектарный" микрозайм под 9% годовых одобрен в Хабаровском крае
При этом фактическая переплата по займу составляет 4,6% в год. Об этом сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» генеральный директор МКК «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» Наталия Турманкина.
«Предприниматель планирует на земельном участке, полученном в рамках программы «Дальневосточный гектар», построить станцию технического обслуживания автотранспортных средств и рассчитаться с фондом в течение 3-х лет», - уточнила Наталия Турманкина.
Как ранее сообщало агентство, Хабаровский край первым из субъектов Дальнего Востока начал реализовывать собственную программу кредитования получателей гектаров. Бизнес не ограничен никакими направлениями – всё, что поддерживается в рамках программы по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, здесь тоже будет поддерживаться. Программа является постоянной и не лимитирована по количеству выдаваемых займов.
Основные параметры микрозайма – предприниматель может получить до 3 млн рублей на срок до 36 месяцев по ставке 9% годовых. Заявка после подачи полного пакета документов будет рассматриваться в течение десяти рабочих дней. У предпринимателя после получения микрозайма есть 270 дней на то, чтобы отчитаться о целевом использовании средств.
Кроме того, важным моментом для получения микрозайма является то, что воспользоваться новой программой фонда смогут только индивидуальные предприниматели и учредители предприятий, которые зарегистрированы в Хабаровском крае и работают уже более года.
Дополнительную информацию, образцы заполнения документов и анкет можно найти на сайте «Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края». Задать интересующий вопрос специалисту можно в режиме онлайн, а также по телефону: +7 (4212) 752-777 или на электронную почту: mail@fond27.ru.
- В Хабаровск из Москвы впервые прилетел новый лайнер АК Nordwind
- Первый "гектарный" микрозайм под 9% годовых одобрен в Хабаровском крае
- Выставочный форум "ЭКСПО ДВ - 2017" в Хабаровске объединит значимые проекты
- ХIХ Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка пройдет в Хабаровске
- В Хабаровске собственники и арендаторы помещений задолжали энергетикам 6,5 млн рублей
- ВТБ предоставит кредит на производство Суперджетов для "Аэрофлота"
- Предприниматели Хабаровского края смогут рассчитывать на кредитно-гарантийную поддержку Корпорации МСП
- Горячие скидки в жаркое лето
- Дальний Восток обзавелся еще одним экономический форумом
- Общероссийский конгресс инженеров пройдет в Хабаровском крае
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.