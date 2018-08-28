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28 Ноября 2012, 10:59 | Регион сегодня

В Хабаровском крае представлена схема территориального планирования российской части Большого Уссурийского острова

Для организации пункта пропуска выбрано место в северной части Большого Уссурийского острова рядом с границей КНР. Наиболее оптимальное расположение ориентированно на грузопотоки как по воде, так и по суше.

Проект, разработанный Санкт-Петербургским ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», предполагает создание в западной части российской территории пункта пропуска общей площадью 20 га, а также рекреационных, торгово-развлекательных, гостиничных, жилых и парковых зон. С учетом инженерной защиты от подтоплений, участники заседания рассмотрели несколько вариантов концентрации объектов.

Центральная часть останется за сельскохозяйственными объектами. Восточную планируется отдать под малоэтажную и индивидуальную застройку. По оценкам специалистов, этой территории хватит, чтобы обеспечить жильем 4 тысячи человек.

Для организации пункта пропуска выбрано место в северной части Большого Уссурийского острова рядом с границей КНР. Наиболее оптимальное расположение ориентированно на грузопотоки как по воде, так и по суше.

По словам главного архитектора проектной организации «РосНИПИ Урбанистики» Ирины Ришечкиной, в схеме увязано создание социальной инфраструктуры: строительство школы, двух детских садов и поликлиники. Объекты коммунальной энергетики будут функционировать на голубом топливе, электроснабжение обеспечит ЛЭП с подстанции на Хехцире.

Ключевым объектом транспортной инфраструктуры будет мост с российской стороны. Западную и восточную часть острова с подъездом к понтонному мосту соединит кольцевая магистраль, которую планируют увязать с федеральной трассой «Амур». Сеть дорог позволит отвести транзитный грузовой поток от Хабаровска, сняв нагрузку с региональных дорог. От пункта пропуска вдоль границы с КНР к часовне святого Виктора планируется проложить отдельную дорогу.

«Схема планирования Большого Уссурийского острова вписывается в концепцию развития территории. С учетом подтоплений вариант северного расположения объектов туристско-рекреационной зоны в линию выглядит наиболее оптимальным и экономичным. В этом случае инженерную защиту обеспечит четырехкилометровая насыпная линия. При размещении объектов южнее также запланирована защита территории от затопления», - отметила И. Ришечкина.

Главный архитектор Хабаровского муниципального района Валерия Гришина предложила проектировщикам рассмотреть возможность создания водного-развлекательного парка в восточной части Большого Уссурийского острова. География водоемов позволяет создать водный канал, для развития водных видов спорта. После соответствующего обоснования и экологической экспертизы эта идея, возможно, будет реализована.  

Подводя итоги коллегии, участники заседания отметили важность доработки проекта с учетом предложений компетентных организаций. В декабре схему территориального планирования обсудят на заседании градостроительного совета, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края.

Теги: граница  туризм 


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