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Среда| 28 Ноября, 14:13 |
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На Хабаровском судостроительном заводе заложили морской буксир
На Хабаровском судостроительном заводе построят два морских буксира проекта 00440 по заказу Объединенной судостроительной корпорации. Они предназначены для Амурского судостроительного завода. Первый буксир заложили накануне. У строительству второго хабаровские корабелы приступят в начале следующего года.
В качестве лизингодателя выступила дочерняя компания Объединённой судостроительной корпорации «Машпромлизинг». Проект судов был разработан в конструкторском бюро «Вымпел» (также входит в ОСК).
АСЗ планирует использовать новые буксиры для осуществления перегона кораблей и судов в город Владивосток для их дальнейшей достройки, заводских ходовых и швартовых испытаний с последующей передачей заказчикам, а также оказания услуг по буксировке.
«Этот заказ является очень важным для предприятия, на котором трудятся 600 человек. Мощности завода в настоящее время недозагружены, и заказ позволит нам подняться с колен», - сказал директор хабаровского судостроительного завода Игорь ВАСЬКО.
В настоящее время Хабаровский судостроительный завод работает над строительством судна на воздушной подушке СВП-50 и двух судов из серии теплоходов проекта А45-2. Ведётся подготовка к работам по строительству плавсредства (понтон-батопорт) для затворного сооружения, предназначенного для защиты от затопления территории Южного округа г. Хабаровска.
На подходе еще один крупный заказ от Министерства обороны России по строительству кораблей на воздушной подушке. Заместитель председателя правительства России Юрий Борисов, который в сентябре этого года побывал в цехах завода, заявил, что после заключения контракта средняя выручка для предприятия составит три миллиарда рублей в год. Сейчас руководство Хабаровского судостроительного готовит необходимые документы для получения заказа на изготовление десантных кораблей.
Досье «Дальневосточного капитала»: Основные технические характеристики морского буксира: длина наибольшая – 35 метров; ширина – 9,5 метра; ссадка – не более 3,5 метров; скорость судна – 12 узлов; экипаж – 8 человек.
Олег КУЛЬГИН, фото пресс-службы Хабаровского судостроительного завода.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- На Хабаровском судостроительном заводе заложили морской буксир
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