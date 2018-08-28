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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 11 Сентября, 05:40 |
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Журналист "Дальневосточного капитала" выпустил "Антивирус"
В московском издательстве «Маска» вышел роман «Антивирус», написанный хабаровским журналистом, сотрудником дальневосточной издательской компании «Золотой Рог» Александром ЗУБОВЫМ.
В интернет-магазине Ozon.ru появление книги сопровождается следующей аннотацией:
«Российскими учеными ведется разработка идеи изменения свойств материи с помощью специально скомпонованных физических излучений, в результате которой открывается состав родительской энергии, управляющей процессами жизни на земле. Молодой адвокат получает от исследователей созданный на основе открытой энергии чип «антивируса», что дает ему новые возможности в жизни и помогает достичь успехов в делах...»
Это первая книга автора, которую он писал на протяжении пяти лет. «Дальневосточный капитал» поздравляет коллегу с литературным дебютом и свидетельствует: прочесть стоит.
Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток.
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