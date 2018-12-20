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29 Января 2019, 17:42 | Регион сегодня |

Сергей Фургал побывал на плавке золотых слитков

Амурский ГМК показал губернатору Хабаровского края уникальное автоклавное производство

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал начал работу в Амурске с посещения «Амурского гидрометаллургического комбината» (дочернее предприятие АО «Полиметалл»).

В ходе осмотра предприятия губернатору рассказали об автоклавной технологии, которую АГМК первым в России запустил в производство, добившись рекордных показателей в мире по коэффициенту извлечения золота из концентратов – 96,4%, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Хабаровском филиале АО «Полиметалл».   

«Амурский ГМК - единственное в мире автоклавное производство, где реализован полностью замкнутый водооборот с применением установки обратного осмоса для последующего использования оборотных растворов в технологическом процессе. Это позволяет максимально снизить нагрузку на окружающую среду и минимизировать использование воды из природных источников на технологические процессы», - рассказал о применяемых технологиях управляющий директор АГМК Вадим Кипоть.

Губернатор осмотрел производственные участки АГМК, пообщался с аппаратчиками-гидрометаллургами, а также побывал на плавке золотых слитков. В ходе осмотра операторской гидрометаллургического цеха губернатор обратил внимание на чистоту и порядок на рабочих местах.

Это первый визит Сергея Фургала на АГМК после избрания губернатором Хабаровского края осенью 2018 года. Руководитель региона также отметил весомый вклад «Полиметалла» в развитие социальной сферы и благоустройства Амурского района. Несмотря на уникальность технологии, сегодня 86% сотрудников АГМК – жители Амурска, которые получают возможность непосредственно на производстве освоить профессии и получить образование. В течение прошлого года в связи с реализацией очередного этапа модернизации на АГМК открыли 100 рабочих мест, на 95 из них приняли амурчан.

- Уже сейчас немало сделано, работает высокотехнологичное производство, созданы новые рабочие места. Компания понимает свою социальную ответственность. Но вместе нам необходимо двигаться дальше.  Предлагаю предприятию,  краевым и районным властям подумать над детальной программой по социальному развитию территории на ближайшие несколько лет. Выделим наиболее актуальные проблемы и «болевые точки»,  определим условия по софинансированию проектов. Приоритетные сферы – образование, культура, здравоохранение и спорт, - отметил губернатор Сергей Фургал.
В 2018 году на средства «Полиметалла» в городе Амурске и в селах Амурского района реализованы 57 социальных проектов на сумму свыше 38 млн рублей. Ряд крупных проектов инициирован и самостоятельно реализован «Полиметаллом» в части здравоохранения.

Амурский гидрометаллургический комбинат — это ключевой проект долгосрочной стратегии развития «Полиметалла». Он является ключевым перерабатывающим центром Амурского хаба — первого комплекса автоклавного выщелачивания золотых концентратов упорных руд в России.

Строительство комбината началось в 2010 году. Первое золото АГМК выпустил во втором квартале 2012 года. В 2017 году АГМК произвел 8,7 тонн золота и достиг показателя по извлечению золота – 96,4 %, что является мировым рекордом.

В октябре 2018 года предприятие завершило третий этап по модернизации производственных мощностей. Его проведение было связано с переработкой концентрата с фабрики Бакырчика (Республика Казахстан), которую «Полиметалл» запустил в работу в конце июня 2018 года.  В результате проведенных мероприятий объемы переработки концентрата выросли со 160 тыс. тонн до 180-200 тыс. тонн концентрата в год. Общая сумма инвестиций в третий этап модернизации составила 71 млн долл.

Автор фото - Вячеслав Реутов

    
Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

 

 

Теги: Амурский ГМК  Полиметалл 


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