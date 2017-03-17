|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 29 Марта, 15:24 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Первый российско-китайский железнодорожный мост через Амур планируют построить к 2018 году
Российские и китайские железнодорожники и мостостроители обсудили в Хабаровске ход строительства железнодорожного моста через реку Амур. По предварительной договоренности на участке Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР) планируется в 2018 году завершить строительство моста и сдать его в эксплуатацию.
Как отметил в ходе встречи заместитель начальника Дальневосточной железной дороги по строительству Александр Ситников, с вводом в эксплуатацию моста на ДВЖД будет четыре действующих погранперехода. Реализация проекта позволит экспортировать в Китай железорудный концентрат Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината по кратчайшему транспортному пути. Модернизация железнодорожной инфраструктуры и возведение таможенно-складской инфраструктуры будет производиться поэтапно.
В ходе обсуждения стороны договорились продолжать совместные встречи и координировать ход строительных работ по возведению железнодорожного моста через реку Амур на участке Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР).
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Инфраструктура для "дальневосточных гектаров" в Хабаровском крае обойдется в 800 млн рублей
- Первый российско-китайский железнодорожный мост через Амур планируют построить к 2018 году
- Индустриальный парк будет создан в ТОР "Комсомольск" в Хабаровском крае
- В Хабаровском крае добыча олова выросла почти в два раза
- Для реализации инвестиционного проекта расширены границы порта Ванино в Хабаровском крае
- В развитие горнодобывающей отрасли Хабаровского края вложено более 16 млрд рублей
- Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился со старшим исполнительным директором японской корпорации JGC
- Обладатели "дальневосточного гектара" в Хабаровском крае могут рассчитывать на льготный заем
- Индийские предприниматели заинтересованы в проектах в Хабаровском крае
- В Хабаровске стартовал деловой форум для клиентов Alfa Business Week
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.