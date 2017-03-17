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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Инфраструктура для "дальневосточных гектаров" в Хабаровском крае обойдется в 800 млн рублей
Об этом завил Министр Российской Федерации по Развитию Дальнего Востока Александр Галушка в Хабаровске в ходе рабочей поездки на Дальний Восток 28 марта.
На совещании, посвящённом реализации программы «дальневосточный гектар» в регионе Александр Галушка подчеркнул, что в ближайшее время на Дальнем Востоке будут созданы новые поселения и задача региональных властей - обеспечить их инфраструктурой в приоритетном порядке, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Минвостокразвития РФ.
«В Хабаровском крае сразу 4 территории компактного расположения коллективных заявок на получение гектара, которые вскоре могут стать поселениями. Учитывая это, региональная администрация подготовила план развития инфраструктуры этих территорий. Они включают в себя строительство дороги, и подведение электросетей. Пока дорожная карта еще проходит согласования, по предварительным подсчетам комплекс мер оценивается в 800 миллионов рублей», - заявил Александр Галушка.
Министр подчеркнул, что власти должны скорректировать планы по развитию территорий под запросы граждан.
«Построить дорогу или линию передач - это трудоемкий процесс, который не сделать за месяц или два. Необходимо спроектировать, заложить деньги, пройти все согласования, но есть четкое понимание, что все будет делаться. Со стороны федерального правительства, конечно, будет оказываться содействие. Я оцениваю это как позитивный прецедент, ведь в данном случае меры господдержки следуют за инициативой граждан. Туда, где людям интересно и придет инфраструктура», - добавил он.
Глава Минвостокразвития напомнил, что сегодня идет формирование 27 «дальневосточных разделов» государственных программ. Они позволят детально прописать планы развития регионов по каждому из приоритетных направлений.
Напомним, Александр Галушка совершает рабочую поездку на Дальний Восток, в ходе которой провел два совещания в Хабаровском крае. Пунктами поездки станут также Амурская и Еврейская автономная области, где глава Минвостокразвития обсудит с региональными властями ход реализации программы "дальневосточный гектар" и другие актуальные вопросы социально-экономического развития субъектов.
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