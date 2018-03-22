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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Марта, 18:43 |
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В столице ДФО жильцы бараков оценивают свою недвижимость по цене элитной
Инвесторам приходится по несколько лет уговаривать жителей ветхих домов снизить цену. Не добившись согласия, застройщики вынуждены менять проекты, Такие примеры в Хабаровске есть на улицах Флегонтова и Вахова, где между многоэтажными домами уродливо выглядывают отдельные бараки.
Последний характерный случай произошел в районе пересечения улицы Комсомольской и Уссурийского бульвара, где строительная компания планировала возвести высотку на 400 квартир, для чего ей необходимо было снести 9 деревянных бараков.
«Мы расселили 8 домов, которые были практически в аварийном состоянии, 34 семьям предоставили новые благоустроенные квартиры», - рассказал менеджер ООО «Рациополис» Денис ГРОСЬ. - Однако жители одного барака по улице Комсомольской, 53б (в нем проживает 2 семьи) запросили за свои «квадраты» более 70 миллионов рублей. Полтора года переговоров не принесли результатов, нам пришлось изменить проект будущей высотки – вместо одного дома возвести два, уменьшив количество квартир. При этом жители барака остались и без денег, и без благоустроенных квартир».
Всего в Хабаровске 757 многоквартирных домов с большим процентом износа. Для решения проблемы на городском уровне 256 барков включены в муниципальную адресную программу по сносу и расселению многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий. Как заявил начальник отдела развития территорий и торгов городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Иван СТИЦКИЙ, за период действия программы с 2012 года из ветхих домов в благоустроенные квартиры переехали 279 семей.
Это немного. Для того, чтобы изменить ситуацию, городская дума обратилась в краевой парламент с инициативой: предоставлять инвесторам земельные участки под строительство высотных домов для переселения жителей аварийного жилья без аукционов. Такая практика уже существует в нескольких регионах страны. В настоящее время законопроект об оценке имущества собственников независимыми экспертами находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ
«Если закон ближайшее время будет принят, то количество бараков и хибар на территории города заметно поубавится», - считает И. Стицкий.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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