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Трехлетний бюджет Хабаровского края потяжелел на 8,2 миллиарда рублей
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края внесли корректировки в закон «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Всего рассмотрено 27 поправок, внесенных губернатором ко второму чтению законопроекта, в соответствии с которыми предлагается увеличить общий объем доходов и расходов на 2018 год.
«Рост объема доходов вырос до 8,2 млрд рублей. Из них объем налоговых и неналоговых доходов увеличивается на 3,2 млрд. рублей на основании уточнения прогноза социально-экономического развития края, данных главных администраторов доходов и крупнейших налогоплательщиков края», - рассказала председатель постоянного комитета Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию Наталия Пудовкина.
В частности, налог на прибыль организаций увеличивается на 1,4 млрд рублей, налог на доходы физических лиц - на 309,6 млн рублей. В большем объеме планируется собрать и налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 284,1 млн рублей. Налог на имущество организаций увеличивается на 902,8 млн рублей.
Налог на добычу полезных ископаемых предлагается увеличить на 399,9 млн рублей (в результате повышения объема добычи золота на 3 611 кг и угля на 636 тыс. тонн). Также предполагается собрать больший объем по транспортному налогу и государственной пошлине. А вот акцизы по подакцизным товарам уменьшаются на 322,9 млн рублей.
Кроме того, почти на 5 млрд рублей увеличиваются средства, поступающие из федерального бюджета, и на 65,1 млн. рублей из государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Расходы краевого бюджета предлагается увеличить на 8,9 млрд рублей, в том на финансовое обеспечение 19 из 35 государственных программ края.
Так, на 5,5 млрд рублей больше планируется затратить на программу «Развитие транспортной системы Хабаровского края», из них 5 млрд рублей – это средства федерального бюджета, остальные – средства краевого бюджета. Эти средства направят на строительство объекта «Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42». Объем дорожного фонда края на текущий год составит 10,9 млрд рублей.
В итоге предлагаемых изменений: общий объем доходов краевого бюджета на 2018 год составит 94,7 млрд рублей, на 2019 год – 83 млрд рублей, на 2020 год – 84,4 млрд рублей; объем расходов на 2018 год составит 107,3 млрд рублей, на 2019 год – 88,7 млрд рублей, на2020 год – 90 млрд рублей; дефицит краевого бюджета на 2018 год прогнозируется в сумме 12,6 млрд рублей (ограничение установленное статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соблюдено), на 2019 и 2020 годы – по 5,7 млрд рублей.
Олег КУЛЬГИН.
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