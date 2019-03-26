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Суббота| 30 Марта, 00:23 |
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Полугодие Фургала
Иллюзия поступательного развития Хабаровского края под руководством Сергея Фургала рухнула 28 марта, день в день его полугодового пребывания в должности губернатора. Спецназ ФСБ вошел в хабаровский «белый дом» и провел обыск в кабинете одного из самых приближенных замов главы региона – Владимира Хлапова. В Москве в это время брали экс-губернатора Виктора Ишаева. Таким образом, «сакральный треугольник» Ишаев – Хлапов – Фургал, который фактически руководил Хабаровским краем последние шесть месяцев, развалился в одночасье. Что открылось?
Выборы нон-стоп
Стало ощутимым, что Хабаровский край все полгода находился в каком-то непрерывном избирательном процессе. Глава региона, словно забыв о том, что он уже избран, продолжал без устали уличать своих оппонентов из «Единой России» во всех тяжких. Целую «войну», например, он устроил депутатам краевой Закдумы, которые приняли закон о согласовании заместителей губернатора. В других регионах эта норма спокойно работает, а в Хабаровске стала «камнем претконовения». Проиграв, Фургал не успокоился и нашел новый повод «наехать» на единороссов.
На днях он дал обширное интервью телеканалу «Губерния», в котором прокомментировал ситуацию с роликом в Интернете о закрытой встрече хабаровской ЕР. Размещение ролика, если называть вещи своими именами, носит откровенно провокационный характер, однако глава региона публично утверждает, что не причастен – совсем по поговорке «на воре шапка горит». «Это точно не мы делали, и в сеть выкладывали не мы»», - заявил он в прямом эфире «Губернии». И дальше «порадовал» тирадой, после которой из рядов его сторонников, наверняка, выбыло энное количество членов КПРФ, до сих пор считающих себя достойными наследниками большевиков-ленинцев, а единороссы должны были посыпать голову пеплом.
«Есть партия «Единая Россия», а есть большевики. Если вы помните, то большевики в свое время провозгласили такой лозунг: «Чем хуже, тем лучше». Пусть это останется на совести тех людей, кто это заявляет. Но такая позиция, с моей точки зрения, не то что неправильная, – она глупая. Этим людям не надо выступать за всю партию. Если они это заявляют, то они должны пойти и вступить в ряды большевиков, и уже исходя из идеологической мотивации выступать», - порекомендовал «отступникам» Сергей ФУРГАЛ.
Зачем Фургалу разжигать политические распри в регионе, всегда отличавшимся завидным социальным «здоровьем»? Тем более, что в Закдуме призывают его к сотрудничеству. «Нет ни одного примера, когда бы краевая дума помешала бы губернатору, правительству работать», - заявил в ответ на многочисленные нападки спикер Сергей ЛУГОВСКОЙ. Объяснение этому одно: Фургал политическим «трепом» хочет отвлечь электорат от реальной ситуации в крае.
Призрак дефолта
Даже по этому интервью видно, что новая власть не справляется с обилием нахлынувших проблем. Одного перечня обсужденных тем достаточно для понимания этого. Это и конфликт с Закдумой края, причину которого он безуспешно пытается припискать депутатам, и забастовка на «Аркаиме», перечеркнувшая реляции об урегулировании ситуации на этом проблемном предприятии, и низкие зарплаты медработников, и фактически финиширующая газификация края, а также плохие дороги, обилие бараков и масса других проблем, до которых у нынешней власти не доходят руки.
Фургал объяснил причину провалов тем, что в 2019 году правительство края не можем «активно внедриться» (в деятельность по улучшению ситуации в крае – редакция). «Когда я пришел губернатором, уже был сформирован бюджет, и я все равно живу в рамках того бюджета, который был сформирован и утвержден депутатами», - заявил он. Словом, опять депутаты виноваты.
Наблюдатели тут же назвали такое объяснение попыткой ввести жителей в заблуждение. Губернатор начал работать в октябре 2018 года. Формирование бюджета-19 проходило под его непосредственным контролем, не говоря уже о корректировке, последовавшей в январе-феврале нынешнего года. Так что, времени прошло достаточно, и стремление Фургала переложить ответственность на предщественника и депутатов выглядит уже не убедительно».
Наглядно иллюстрирует этот диссонанс обещание Фургала сократить дефицит государственного долга Хабаровского края. На деле он добился совершенно противоположного результата. Госдолг: за январь-февраль 2019 года вырос на 11,9 % и в физическом выражении увеличился с 50 до 54,9 млрд. рублей. Регион занял 78 место среди 85 субъектов России по объему государственного долга за первые два месяца 2019 года, став рекордсменом среди дальневосточных субъектов.
Уже в январе 2019 года в бюджете края образовался кассовый разрыв, который пришлось «затыкать» кредитом в размере 6 млрд. рублей, взятом в банке на три месяца. А следом объявлять аукцион уже на 7 млрд. кредитных рублей сроком на два года, чтобы погасить предыдущий. А что дальше: брать новые кредиты? Но ведь ясно, что безмерное увлечения кредитами приведет к скорому дефолту.
Декриминализация
Очень долгое время за хабаровской кулисой стоял Виктор Ишаев – как губернатор, затем полпред и министр, и наконец, советник главы «Роснефти». Менялись должности, но не слабел авторитет, позволявший ему влиять на многие событие в регионе. Элиты, криминилизовавшие многие отрасли экономики региона еще с начала века, включая лес, рыбу, полезные ископаемые, металлолом, опирались на прочный фундамент, скрепленный связями «папы».
До поры - до времени в Москве сквозь пальцы смотрели на комбинации «дальневосточного кукловода», но «неожиданная» победа Фургала на многое открыла глаза. Простить такой «подставы» Ишаеву, активно поддержавшего Фургала на выборах, не смогли. Назначение нового прокурора ДФО «развязало руки» силовикам. Начались уголовные дела и аресты.
Сначала взяли директора Корфовского карьера Дмитрия Левина, в сознании знающих людей давно и прочно связанного с Виктором Ивановичем. Чувствовал себя этот хозяйственник настолько безнаказанно, что легко дал вовлечь себя в комбинацию с подкупом членов конкурсной комиссии на выборах главы Хабаровского района. Чьи интересы он в данном случае преследовал, выяснится по итогам следствия. Поговаривают, что заказчиком мог выступать и кто-то из нынешнего правительства края.
Следующие фигуры, попавшие в СИЗО, оказались уже покрупнее. Бывший первый зампред главы краевого правительства Василий Шихалев и лесопромышленник Александр Пудовкин. Уголовное дело возбуждено по факту незаконного возмещения из бюджета края почти миллиарда рублей компании «Азия-Лес» и нанесения этим лесопользователем ущерба лесу в размере 9,5 миллиардов рублей.
Связи Шихалева с Ишаевым настолько очевидны, что серьезные люди в данном контексте имя Шпорта и не вспоминают. Именно Ишаев «поставил» Шихалева «отвечать за лес», назначив на соответствующую должность еще в 2002 году. С тех пор позиции «лесного магната» только упрочивались. Подустав, Шихалев отошел от правительственных дел, но сохранил за собой контроль в лесной сфере, на который команда Фургала даже не покушалась. Задержание на курорте в Белокурихе стало для него полной неожиданностью.
Стоять, работает ФСБ!
Тогда же спецслужбы впервые нагрянули в краевой «белый дом». Напомним, неделю назад, сотрудники ФСБ провели обыски и выемку документов в кабинетах у четверых заместителей главы правительства: первых замов Александра Кацубы и Игоря Аверина (оба работали еще с Виктором Ишаевым, Кацуба бессменным министром финансов при всех губернаторах, Аверин — с 2000 года в аппарате полпредства и заместителем Виктора Ишаева в бытность того главой Минвостокразвития); Виктора Калашникова (зампред краевого правительства, министр экономики времен Вячеслава Шпорта) и Наталии Пудовкиной (замглавы правительства края по социальным вопросам, экс-депутат Законодательной думы Хабаровского края).
В попытках опрадаться пресс-служба главы края утверждала, что чуть ли не сам Фургал инициировал это уголовное дело. Однако последовавший накануне арест Виктора Ишаева и обыски у Хлапова и в хабаровской «Роснефти» окончательно развеяли этот миф. СК России официально заявил, что возбудил уголовное дело по фактам мошенничества с арендой офиса «Роснефти» в Хабаровске в пользу принадлежащей Ишаеву фирме. По словам пресс-секретаря нефтяной компании Михаила Леонтьева, оно было инициировано службой безопасности "Роснефти". Экс-губернатор помещен под домашний арест.
От Ишаева тянутся «ниточки» и к Владимиру Хлапову. В свое время Хлапов работал личным водителем и охранником, а затем помощником, руководителем департамента и даже замом «папы» в бытность последнего на посту полпреда президента на Дальнем Востоке. Кроме того, Виктор Хлапов является партнером Виктора Ишаева в ряде бизнес-проектов. В частности, до 2017 года он был директором в ишаевском ООО «Бейс», которое заключило договор с «Роснефтью» на аренду офиса, предложив нефтянникам цену вдвое выше рыночной, что и послужило основой для возбуждения СКР уголовного дела и ареста Ишаева.
В конце прошлого года Хлапов был назначен Фургалом на пост заместителя председателя правительства Хабаровского края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти. Злые языки тут же назвали его «смотрящим от Ишаева». Наверно, не случайно, да и повел себя Хлапов в правительстве «по-хозяйски». А ведь в команде Фургала немало и других «ишаевских», занимающих ключевые посты и осуществляющих тотальный контроль за деятельностью «народного губернатора» и прибыльными сферами краевой экономики. К одним силовики уже приходили с обысками и допросами, к другим еще, наверняка, придут.
Так что, итогами полугодия Сергею Фургалу похвастаться трудно. Он фактически построил экономику заимствований, а не развития, замаскировав ущербную схему риторикой обещаний и непрерывными поисками «крайних». Но похоже, уже и сам попал под «раздачу». За опору на Ишаева и фактическую дестабилизацию ситуации в крае ему придется отвечать, причем, наверно, скорее рано, чем поздно.
Павел ЛЕБЕДЕВ.
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