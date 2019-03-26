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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 30 Марта, 00:23 |
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Солнечная электростанция на месторождении Светлое принята в эксплуатацию
Это одна из крупнейших автономных солнечных электростанций и первая в России, которая снабжает электроэнергией месторождение. Станция располагается в 220 километрах от посёлка Охотск в Хабаровском крае в труднодоступном горно-таёжном районе в зоне вечной мерзлоты, сообщили журналу "Дальневосточному капиталу" в Хабаровском филиале АО «Полиметалл» УК.
СЭС частично замещает выработку электроэнергии на дизель-генераторных установках существующего энергокомплекса для объектов на месторождении. На предприятии рассчитывают получать в год до 1,25 млн кВт-ч, выработанной экологически чистыми источниками энергии. И экономить до 270 тонн дизельного топлива ежегодно.
Проект был реализован менее чем за год. Комплексные испытания станция прошла 16 декабря. Пусконаладочные работы завершены в конце марта. Работа СЭС с учётом продолжительности светового дня имеет сезонный характер, отмечают специалисты. Декабрь относится к самым непродуктивным месяцам, соответственно, максимальной производительности станция достигнет в июне.
Основными генерирующими элементами СЭС являются фотоэлектрические модули, использующие монокристаллические кремниевые пластины. Всего на территории площадью 3 гектара установлено 2 788 таких модулей. Для эффективной передачи генерируемой электроэнергии они объединены в цепочки.
Далее электроэнергия поступает на вход инверторной станции, где происходит преобразование постоянного тока в переменный. Конструктивно инверторная станция является мобильным зданием полной заводской готовности. По кабельно-воздушной линии 6 кВ протяженностью 0,45 км она присоединена к распределительному устройству энергокомплекса ДЭС-4000.
Все оборудование солнечной электростанции объединено в единую систему управления и контроля типа SCADA, которую поставил производитель станции. Контроль за работой оборудования СЭС осуществляется дежурным персоналом ДЭС-4000.
Валентин Мартыненко, директор Хабаровского филиала АО «Полиметалл УК»:
- Запуск солнечной станции на Светлом – пилотный проект «Полиметалла». При его реализации основная ставка была сделана на ресурсосбережение и экологический эффект, достигаемый снижением потребления дизельного топлива для производства электроэнергии. Всё это укладывается в стратегию устойчивого развития «Полиметалла», важной составляющей которой является сокращение воздействия на окружающую среду.
Василина Тарабарова, управляющий директор ООО «Светлое»:
- Для нас ввод солнечной станции – возможность включить в производственный цикл новые экологически чистые технологии. Первые результаты работы уже можно оценить в тысячах киловатт-часов электроэнергии, и тоннах сэкономленного дизельного топлива. С 17 декабря на станции было произведено 219 тыс. киловатт-часов, на выработку которых на дизельных установках пришлось бы использовать 50 тонн нефтепродуктов.
Досье "Дальневосточного капитала": «Светлое» - самое молодое предприятие «Полиметалла» в Хабаровском крае. В декабре 2010 года «Полиметалл» приобрел лицензию на проведение разведки и добычу золота на месторождении. После активных геологоразведочных работ в 2014 году было принято решение о начале строительства предприятия и разработки проекта открытым способом с последующей переработкой руды методом кучного выщелачивания. В августе 2016 года досрочно введён в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат, где извлекают золото по технологии кучного выщелачивания из руды. На предприятии работает более 600 человек. В 2018 году ООО «Светлое» добыло 1 378 тыс. тонн руды, производство золота составило 4,2 тонны.
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